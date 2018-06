Die Wall Street dürfte am Dienstag den Vorlagen aus Asien und Europa folgen und mit deutlichen Abgaben eröffnen. Wie schon an den Vortagen ist es der eskalierende Handelsstreit zwischen China und den USA, der Anleger am Aktienmarkt das Weite suchen lässt. Doch im Gegensatz zu den Vortagen könnte die Wall Street gleich zu Beginn deutlicher unter die Räder geraten, denn der Aktienterminmarkt deutet auf einen schwachen Handelsstart am Kassamarkt hin. Der eskalierende Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schürt rund um den Globus die Angst vor einem Konjunktureinbruch.

Nach den jüngsten Retourkutschen aus China auf die Importzölle chinesischer Einfuhren durch US-Präsident Donald Trump droht dieser nun mit neuen Strafzöllen im Umfang von bis zu 400 Milliarden US-Dollar. Die Marke von 200 Milliarden Dollar hatte Trump bereits zuvor beschlossen. China spricht von "Erpressung". Das US-Vorgehen weiche von dem Konsens ab, den beide Seiten in mehreren Verhandlungsrunden erzielt hätten, heißt es aus dem chinesischen Handelsministerium. Sollten die USA die Pläne umsetzen, bleibe China keine Wahl, als entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

"Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Gezeiten ändern können, denn noch vor wenigen Stunden schien sich der Markt von den schlimmsten Handelskriegssorgen zu befreien, nur um nun in einen Panikmodus zu wechseln", sagt Händler Stephen Innes von Oanda. Es sei "das bisher deutlichste Zeichen dafür, dass die wechselnden Retourkutschen weiter eskalieren werden, bis es ernsthafte wirtschaftliche Konsequenzen für die einzelnen Länder und das globale Sentiment gibt", ergänzt Chefanalyst Jasper Lawler von London Capital Group.

