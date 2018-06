Der norwegische Billigflieger nähert sich der Gewinnzone. Insiderberichten zufolge soll die Lufthansa an einer Übernahme von Norwegian interessiert sein.

Der defizitäre Billigflieger Norwegian Air Shuttle nähert sich seinem Chef Björn Kjos zufolge der Gewinnschwelle. Die Fluglinie werde in diesem Sommer den Höchststand ihrer Investitionen erreichen und sei bereit, die Ernte einzufahren, erklärte Kjos am Dienstag auf der Jahreskonferenz des internationalen Flughafenverbandes ACI in Brüssel.

Die Airline sei nun groß genug. "Jetzt geht es darum, das künftige Geschäft weiterzuentwickeln", ...

