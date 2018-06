Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach der vorzeitigen Teiltilgung einer Hochzins-Anleihe auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Teiltilgung werde das Ergebnis kurzfristig belasten, langfristig aber entlasten, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der enttäuschende Ausblick des Herstellers von Druckmaschinen habe das Vertrauen in das Management beschädigt. Letztlich dürfte der Vorstand die Strategie aber erfolgreich umsetzen./bek/edh Datum der Analyse: 19.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-06-19/12:34

ISIN: DE0007314007