Zum ersten Mal treffen Deutschlands beste Comedy-Newcomer auf die größten Stars der internationalen DJ-Szene - beim Festival PAROOKAVILLE. 1LIVE holt in diesem Jahr die junge Comedy-Szene auf eine Bühne des bundesweit größten Electronic Music Festival in Weeze. Wo DJs wie David Guetta, Martin Garrix oder Steve Aoki mit den Festivalbesuchern abfeiern, übernehmen Felix Lobrecht, Alain Frei, Benni Stark und Moderator Chris Tall am Sonntag, 22. Juli, das berüchtigte Wacky Shack des Festivals und bringen in zwei exklusiven Shows beste Comedy in die Madness-City von PAROOKAVILLE.



Moderator Chris Tall ist spätestens nach seinem legendären darferdas-Auftritt bei TV Total jedem ein Begriff. Der gebürtige Hamburger hat mehrere Jahre im Sektor gelebt und sich hier eine große Fanbase aufgebaut. Er ist vielen 1LIVE Hörern u.a. durch die 1LIVE Hörsaal-Comedy und durch die Moderation der 1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL bekannt. 2016 hat er den Deutschen Comedypreis als bester Newcomer gewonnen.



Felix Lobrecht kommt aus Berlin und zählt zu den talentiertesten Künstlern der Szene. Sein Umgang mit den Beobachtungen von Kleinigkeiten macht ihn einzigartig. 2016 stand er bei der 1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL vor 14.000 Menschen auf der Bühne. Ab Herbst ist er mit seinem zweiten Solo-Programm 'Hype' auf Tour. Der Schweizer Alain Frei ist seit vielen Jahren Mitglied bei RebellComedy und der 1LIVE Generation Gag. Er sieht Dinge, die wir in Deutschland so nicht sehen können und hält uns gern den Spiegel vor.



Benni Stark ist Herrenausstatter und Comedian. Auf der Bühne vereint der Lübecker alles zwischen Ghetto und Gucci sowie alles, was auch sonst nicht zusammen passt.



PAROOKAVILLE 2018 findet vom 20. bis 22. Juli am Flughafen Weeze statt. Es ist das größte Festival für elektronische Musik in Deutschland. Das einzigartige Showkonzept umfasst eine komplette Festival-Stadt mit eigener Kirche, riesigem Pool, Beauty-Salon und der größten Festivalbühne Europas. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter erneut mit 80.000 Besuchern.



Tickets für die beiden 1LIVE Comedyshows gibt es für 5EUR als Add-Ons zu den Parookaville-Festival-Tickets.



Mehr Infos auf 1live.de.



Show 1: Sonntag, 22. Juli, 15 Uhr, Einlass 14.30 Uhr, Whacky Shack Show 2: Sonntag, 22. Juli, 17.30 Uhr, Einlass 17 Uhr, Whacky Shack



Die Highlights der Comedyshow in PAROOKAVILLE gibt es zum Nachhören auch von 18-20 Uhr am Montag, 23. Juli, in 1LIVE.



