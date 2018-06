Hier geht's zum Video

Kaum standen 50 Milliarden US-Dollar Strafzölle gegen China und allgemeines Schulterzucken im Raum, legte Donald Trump nach: 200 Milliarden so schnell, dass man kaum gucken konnte. Die Aktienmarktreaktionen entsprechend. Was nun, Robert Halver von der Baader Bank? Reformen in Europa als Antwort auf den unberechenbaren Trump? Robert Halver von der Baader Bank glaubt nicht daran. Im Gespräch mit Antje Erhard geht er hart ins Gericht mit EU, Deutschland und Frankreich. Zu Recht? Die französischen Aktien laufen jedenfalls im CAC-40 deutlich besser als hier zu Lande....