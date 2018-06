Der Elektronikhändler Ceconomy denkt im Zuge der Neuordnung seines Russland-Geschäfts über eine Kapitalerhöhung nach. Damit will sich Ceconomy finanziellen Spielraum für mögliche weitere strategische Maßnahmen nach der Neuordnung erhalten, wie der Konzern am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die Gespräche mit der russischen Safmar-Gruppe seinen unterdessen "sehr weit fortgeschritten", hieß es weiter. Die Gespräche könnten kurzfristig zum Abschluss kommen.

Ceconomy will sich dabei zum einen in Höhe von 15 Prozent an der börsennotierten PJSC M.video beteiligen, zum anderen ihr gesamtes defizitäres russisches MediaMarkt-Geschäft an Safmar verkaufen.

Bei der geplanten Kapitalmaßnahme soll das Grundkapital um 10 Prozent erhöht werden. Die mögliche Kapitalerhöhung würde aus bestehendem genehmigtem Kapital und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt werden, hieß es weiter. Eine endgültige Entscheidung dazu werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, teilte Ceconomy weiter mit. Die Aktien standen mit einem Abschlag von fast 10 Prozent kräftig unter Druck./stk/jha/

ISIN DE0007257503

