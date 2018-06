Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin/Pulheim bei Köln (pts028/19.06.2018/12:30) - Bereits zum 30. Mal findet vom 20. bis 24. Juni 2018 das European-Tour-Turnier BMW International Open in Pulheim bei Köln statt. Dabei setzt der bayrische Autohersteller auf die Eventmarketing-Lösung des Berliner Digitalmarketing-Unternehmens eyepin. Das Ziel: minimierter Verwaltungsaufwand sowie die Optimierung des Besucher-Service. Das European-Tour-Turnier BMW International Open genießt nicht nur internationales Renommee, sondern war im Jahr 1989 auch das erste Engagement des deutschen Autoherstellers im Profigolf. Heuer feiert die sportliche Großveranstaltung im Golf Club Gut Lärchenhof in Pulheim bei Köln ein rundes Jubiläum - umso wichtiger ist dabei ein einfaches sowie reibungsloses Einladungs- und Gästemanagement. Grund genug, sich für den Einsatz der digitalen Eventmarketing-Lösung von eyepin zu entscheiden. Automatisiertes Einladungs- und Gästemanagement Die eyepin Event-Anwendung wickelt das gesamte Einladungs- und Gästemanagement sowie die VIP-Gästeeinladung voll automatisiert ab - mehrsprachig und im Namen bzw. unter Einbeziehung der jeweiligen Partner. "Außerdem steht jedem Sponsor eine gebrandete Event-Site zur Verfügung, die eine Zuordnung des Gastes über den gesamten Prozess hinweg ermöglicht", so eyepin-Geschäftsführer Franz J. Kolostori. Zusätzlich sorgt eyepin Event dafür, dass die finalen Gästelisten und somit der aktuelle Anmeldestand stets online abrufbar sind, um Konflikte wie etwa bei ausgedruckten Excel-Listen zu vermeiden. Auf diese Weise kann der Verwaltungsaufwand für die Organisatoren und ihre Partner minimiert und der Besucher-Service weiter optimiert werden. Über eyepin eyepin ist Softwareanbieter und Agentur für digitales Marketing mit Sitz in Berlin und Wien. Die 'eyepin Marketing Suite' umfasst derzeit acht Tools für E-Mail Newsletter-Marketing, Eventmarketing, Marketing Automation, Landing Pages, Online-Umfragen, Gewinnspiele, mobile Kampagnen und Promotion Codes. Im Bereich Marketing Automation steuert das intelligente Assistenzsystem 'Lynn' automatisierte, auf Userverhalten und kundenspezifische Interessen zugeschnittene Kampagnen in Echtzeit aus. Vorhandene Schnittstellen verbinden die Tools mit nahezu allen gängigen CRM-Lösungen. Im Eventmarketing wird mit der Event-Box 'eyepinX' der gesamte Prozess vom Einladungs- bis zum Einlassmanagement inklusive Ticket-Scan und Badge-Druck am Veranstaltungsort angeboten. eyepinX verbindet Drucker und Scanner vor Ort kabellos und ohne Internetzugang und ist inklusive Endgeräten als Miet- oder Kaufversion erhältlich. Zudem bietet eyepin auch Konzeption, Kampagnenplanung sowie Kreativleistungen an. Vorhandene Gütesiegel und Zertifizierungen wie z.B. durch die Certified Senders Alliance (CSA) garantieren die Einhaltung rechtlicher und technischer Standards sowie eine hohe Zustellqualität. Zu den Kunden zählen zahlreiche europäische Unternehmen und Organisationen, darunter T-Mobile, ProSiebenSat.1, das Bundesministerium der Finanzen oder Daimler. http://www.eyepin.com (Ende) Aussender: Himmelhoch - Text, PR & Event Ansprechpartner: Gerlinde Giesinger Tel.: +43 650 4002933 E-Mail: gerlinde.giesinger@himmelhoch.at Website: www.eyepin.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180619028

