Luxemburg (ots) - Der tatsächliche Individualverbrauch (TIV) ist ein Maß für den materiellen Wohlstand von Haushalten. Ausgehend von ersten vorläufigen Schätzungen für 2017 lag der TIV pro Kopf, ausgedrückt in Kaufkraftstandards (KKS), in den Mitgliedstaaten zwischen 55% und 130% des Durchschnitts der Europäischen Union (EU).



Zehn Mitgliedstaaten verzeichneten 2017 TIV-Werte pro Kopf, die über dem EU-Durchschnitt lagen. Der höchste Wert (30% über dem EU-Durchschnitt) wurde in Luxemburg verzeichnet. Deutschland und Österreich lagen etwa 20% über dem EU-Durchschnitt, gefolgt vom Vereinigten Königreich, Finnland, Belgien, Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und Schweden, die alle Werte zwischen 9% und 14% über dem EU-Durchschnitt aufwiesen.



Diese Daten für den tatsächlichen Individualverbrauch, ausgedrückt in KKS, werden von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, ein Maß der wirtschaftlichen Leistung, weist ebenfalls wesentliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten auf. Im Jahr 2017 reichte das BIP pro Kopf, ausgedrückt in KKS, von 49% des EU-Durchschnitts in Bulgarien bis 253% in Luxemburg. Neben Deutschland, wo das BIP pro Kopf 123% des EU-Durchschnitts betrug, verzeichneten zehn Mitgliedstaaten im Jahr 2017 BIP-Werte pro Kopf, die über dem EU-Durchschnitt lagen.



