Wiesbaden (ots) - Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat ein neues Länderprofil zur Russischen Föderation veröffentlicht. Demnach erzielt das WM-Gastgeberland seit vielen Jahren einen Außenhandelsüberschuss. 2017 standen nach Daten der Vereinten Nationen (UN) Warenimporte im Wert von 228 Milliarden US-Dollar Warenexporten im Wert von 359 Milliarden US-Dollar gegenüber. 10 % der russischen Importe kamen aus Deutschland. Auch bei den Exporten ist Deutschland ein wichtiger Handelspartner: Bei gut 7 % der ausgeführten Waren war das Bestimmungsland die Bundesrepublik. Mit Russland gelten nach wie vor Handelsbeschränkungen der Europäischen Union. Diese betreffen ganz oder teilweise militärisch nutzbare Güter sowie bestimmte Ausrüstungsgüter für den Energiesektor.



Nach Rückgängen in den Jahren 2015 und 2016 ist das Bruttoinlandsprodukt der Russischen Föderation 2017 laut Daten des Internationalen Währungsfonds wieder gestiegen - im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 %. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist im internationalen Vergleich vergleichsweise günstig: Die Erwerbslosenquote lag 2017 laut Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) bei 5,2 %. Im Jahr 2000 hatte sie noch bei 10,6 % gelegen.



Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilun gen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.



