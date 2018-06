Tesla-Gründer Elon Musk spricht offiziell von Manipulation ins Teslas Gigafactory (WKN: A1CX3T / NASDAQ: TSLA)! Nach Angaben des Marketing-Genies soll der betroffene Saboteur aus den eigenen Reihen kommen.

Nach langwierigen Anlaufproblemen bei der Produktion des neuen, preiswerten "Elektroautos für alle", dem Model 3, ist das nun eine Meldung mit der niemand gerechnet hat. Ob sie nun letztendlich die Beseitigung gegenwärtiger Tesla-Probleme ist, darf angezweifelt werden.

Sabotage bei Tesla - die Vorwürfe sind umfassend

Laut Musk sei die Sabotage "umfassend und schädlich", so Musk in einem Brief an Tesla-Angestellte. Während das endgültige Ausmaß noch nicht klar sei, gehören zu den ...

