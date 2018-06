Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Hornbach Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Die am Freitag anstehenden Quartalszahlen dürften von dem internationalen Geschäft und dem Onlinesegment der Baumarktkette Hornbach gestützt werden, schrieb Analyst Alexander Rummler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im hiesigen Onlinegeschäft sei ein Umsatzzuwachs von zehn Prozent zu erwarten, wobei sich die Märkte in der Schweiz und den Niederlanden noch stärker als Deutschland entwickelt haben dürften./mf/la Datum der Analyse: 19.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-06-19/13:07

ISIN: DE0006083405