US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin lassen weiter auf ein gemeinsames Gipfeltreffen warten. Das Verhältnis der beiden Staaten ist angespannt.

Ein Gipfeltreffen von Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben des Kremls weiter unklar. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss allerdings aus, dass ein solches Treffen vor dem Nato-Gipfel am 11./12. Juli in Brüssel stattfinden werde. Diese Variante werde nicht erwogen, sagte er am Dienstag ...

