Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat in einem impulslosen Handel sein erhöhtes Niveau behauptet, so die Analysten der Helaba.Er pendle um das 38,2%-Retracement der jüngsten Abwärtsbewegung, das bei 161,21 verlaufe. Auch heute seien von fundamentaler Seite keine Einflüsse zu erwarten. Das technische Bild weise weiterhin Risiken auf, sodass die Analysten ein begrenztes Potenzial nach oben sähen. Mit Interesse würden die Redebeiträge auf der EZB-Konferenz in Sintra verfolgt. Die Trading-Range werde zwischen 160,50 und 161,70 erwartet. ...

