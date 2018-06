Arnsberg (www.fondscheck.de) - Die positive wirtschaftliche Entwicklung - vor allem in den USA - wurde zum größten Teil durch die sehr guten US-Unternehmensberichte für 2017 getragen, so die Experten von Asset Standard.Die Unternehmen würden zudem noch durch die neue Steuerreform von Donald Trump, die seit Anfang 2018 gelte, deutlich entlastet. Zusammen mit einer moderaten US-Inflationsrate, im Mittel um 2,1%, finde sich darin auch der Grund für die ansteigenden US-Leitzinsen. Diese seien in dem betrachteten Zeitraum auf eine Spanne von 1,50% bis 1,75% gestiegen. In der Eurozone bleibe der Zins weiterhin bei 0%. Der Grund für die EZB, an der expansiven Geldpolitik weiterhin festzuhalten, liege vor allem an der niedrigen Inflationsrate, die innerhalb des betrachteten Zeitraums von 1,9% auf 1,2% gefallen sei. Donald Trump habe auch Anfang 2018 mit seiner Umsetzung der Handelsbarrieren in Form von Importzöllen für Unsicherheiten an den Finanzmärkten gesorgt. Zudem gebe es in der EU weiterhin euroskeptische Bewegungen, vor allem in Italien. ...

