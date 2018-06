London (www.fondscheck.de) - Aneeka Gupta, Associate Director - Equity & Commodities Strategist von WisdomTree, analysiert die ETF flows im 1. Halbjahr 2018 und vergleicht die Kapitalflüsse von Aktien- und Fixed-Income-ETPs mit Rohstoff-ETPs.Die 2018 wieder aufgekommene Volatilität, die von geopolitischen Risiken geschürt werde, habe bei den Kapitalflüssen von Exchange Traded Products (ETP) im ersten Halbjahr (1. HJ) 2018 für eine erstaunliche Trendwende gesorgt. Obwohl frühere Kapitalflüsse nicht als Vorboten für künftige Trends herangezogen werden könnten, lasse sich mit ihnen jedoch die Stimmung unter den Investoren einschätzen. Im 1. HJ 2018 seien die Kapitalflüsse in Rohstoff-ETPs am stärksten angestiegen, woraus die Kapitalflüsse in Aktien- und Fixed-Income-ETPs als Verlierer hervorgegangen seien. ...

