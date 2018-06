Berlin (ots) -



Eine lukrative neue Lotterie bietet während der gesamten Fußball-WM die Chance auf den weltweit größten Jackpot in Höhe von einer Milliarde Euro. Wer weiß: Vielleicht können ja Sie sich über diesen Milliarden-Gewinn freuen.



Zweiunddreißig Länder träumen davon, bei der Fußball-WM in Russland den Sieg davonzutragen. Aber wussten Sie, dass es diesen Sommer einen noch weitaus größeren Preis zu gewinnen gibt - auch für Sie?



Pünktlich zum Anpfiff des größten Fußballturniers der Welt hat der internationale Lotterie-Gigant Multilotto das Spiel "World Cup Billion" gestartet. Zu knacken gilt es dabei den atemberaubenden Jackpot von einer Milliarde Euro. Dieser Milliarden-Jackpot ist bei weitem der höchste, der jemals festgesetzt wurde und kann überall auf der Welt gewonnen werden. Doch wer weiß, vielleicht wohnt der zukünftige Milliardär ja genau hier in Deutschland...



"Wir wollen diesen Fußball-Sommer noch aufregender gestalten, indem wir unseren Kunden sechs Mal wöchentlich die Chance auf den Gewinn von einer Milliarde Euro bieten - und das zusätzlich zu einem Monat voller Fußball-Action. Wir freuen uns riesig, die Spannung in den nächsten Wochen damit noch zusätzlich zu steigern!", sagt Andrew Clarke, Sprecher von Mulitlotto.net.



Um den Wahnsinns-Jackpot zu gewinnen, genügt es, sechs Zahlen zwischen 1 und 49 zu tippen, sowie eine Zusatzzahl zwischen 1 und 42 zu wählen. Die vielversprechende neue Lotterie bietet Ziehungen an jedem Wochentag, außer sonntags, um jeweils 21:30 Uhr. Ein Spiel kostet jeweils fünf Euro.



Die ersten Zahlen wurden am Donnerstag, den 14. Juni gezogen, genau an dem Tag, an dem in Russland der Startschuss fiel. Die letzte Chance, als Milliardär aus der Fußball-WM hervorzugehen, bietet sich am 15. Juli - zum Zeitpunkt des WM-Finales im Moskauer Luschniki-Stadion



www.multilotto.net bietet deutschen Lottospielern die Chance, eine Vielzahl internationaler Lotterien zu gewinnen. Neben Favoriten wie "6 Aus 49" und dem "EuroJackpot" gibt es auch die Möglichkeit, große Jackpots aus der ganzen Welt wie etwa Amerikas Weltrekordbrecher "Powerball" oder "Mega Millions" zu knacken. "Welche Prioritäten auch immer Sie setzen, bei uns werden Sie höhere Chancen haben, einen größeren Jackpot zu gewinnen als irgendwo anders", heißt es bei Multilotto.net.



