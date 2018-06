Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Dienstag deutlich unter 1,16 US-Dollar gesunken und notiert zum Schweizer Franken nur noch bei rund 1,15 Franken. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag im Tief mit 1,1531 Dollar gehandelt und geht nun immerhin zu 1,1547 Dollar um. Im frühen Handel war der Euro noch bis auf 1,1645 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1613 (Freitag: 1,1596) Dollar festgesetzt.

Zum Franken rutschte der Euro ebenfalls ab, und so liegt er nun mit 1,1499 Franken tiefer als noch im frühen Geschäft, als er bei 1,1540 Franken umging. Demgegenüber hat sich der Dollar am frühen Dienstag nach dem Rückfall bis in den Bereich von 0,9930 Franken in der Folge zurück in Richtung Parität bewegt. Derzeit kostet ein Dollar 0,9959 Franken.

Die Situation am Devisenmarkt wird vor allem durch den Handelskonflikt ...

