Ein neuer EU-Aktionsplan soll nachhaltige Investments fördern. Fondsanbieter werfen darum immer neue Produkte auf den Markt. Wie Anleger die richtigen Fonds finden - und mit gutem Gewissen ordentliche Renditen kassieren.

Die Natur schlägt zurück, und Unternehmen kostet das Geld. Die Lufthansa etwa leidet unter Unwettern, wie zuletzt bei kurzen Gewittern über Frankfurt, mit massiven Folgen. Mehr als 100 Flüge fielen aus, Tausende Geschäftstermine platzten. Für Klimaexperten des Rückversicherers MunichRe sind häufigere Unwetter über Europa Folgen des Klimawandels. Gegenmaßnahmen, wie strengere Abgasvorschriften für Autos, führen bei Volkswagen, BMW oder Porsche zu Produktionsausfällen. Das nächste Problem: 2050 schwimmt mehr Plastik im Meer als Fisch, wenn nichts unternommen wird, sagt die UN. Die Politik bekommt die Probleme nicht in den Griff: Deutschland wird die 2015 auf dem Pariser Klimagipfel gesteckten Treibhausgas-Ziele verfehlen. Und dass die Welt bei Müll und Klima nicht auf die USA zählen kann, machte Präsident Donald Trump auf dem G7-Gipfel klar.

Die Europäische Union setzt deshalb den Hebel bei Anlegern an. Ein neuer Aktionsplan soll Investoren zu noch mehr Nachhaltigkeit verpflichten. Diverse freiwillige Initiativen gibt es schon. 850 Großanleger haben öffentlichkeitswirksam Produzenten fossiler Energie aus ihren Depots verbannt. Investoren, die zusammen 2800 Milliarden Dollar auf die Waage bringen, wollen mit der Initiative Climate Action 100+ bei den 100 weltgrößten Emittenten von Treibhausgasen Veränderungen einfordern. Kommunen und Stiftungen stellen ihre Depots auf Nachhaltigkeit um. Das Land Berlin etwa hat sich einen Nachhaltigkeitsindex maßschneidern lassen. Klimasünder und Steuertrickser sollen künftig kein Geld aus den Pensionsrücklagen der Stadt mehr bekommen.

Der Vorwurf, Nachhaltigkeit koste Rendite, ist längst widerlegt. Ein Professorenteam, an dem auch der Hamburger BWL-Professor Timo Busch beteiligt war, hat mehr als 2000 Studien ausgewertet, die seit den Siebzigerjahren den Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Performance untersucht haben. Gut die Hälfte weist einen signifikant positiven Zusammenhang nach, weniger als zehn Prozent kommen zu dem Schluss, dass nachhaltiges Investieren die Ergebnisse schmälert. Zuletzt hat Datenanbieter MSCI gezeigt, dass von 1600 weltweit untersuchten Unternehmen diejenigen mit einem höheren Nachhaltigkeitsrating profitabler sind und eine höhere Dividendenrendite bieten.

Viele Privatanleger wollen deshalb verdienen und ein gutes Gewissen haben. Wer möchte schon sein Vermögen Unternehmen überlassen, die dem Klima schaden oder Sozialstandards missachten? Denen Klagen überfetteter Verbraucher drohen oder von Kartellämtern und Umweltbehörden? "Nachhaltigkeit ist nicht mehr nur ein Thema für Weltverbesserer, es ist in der Mitte des Kapitalmarktes angekommen", sagt Helge Wunsdorf von der Bank für Kirche und Caritas im Bistum Paderborn. Aber der Markt für nachhaltige und ethisch korrekte Geldanlagen ist unübersichtlich. Die Spanne der Angebote reicht von Null-Toleranz-Fonds, die nichts mit Waffen, Atomenergie, Glücksspiel, Tabak und Menschenrechtsverletzungen zu tun haben wollen, bis hin zu günstigen Indexfonds, die bereits existierende Aktienindizes nur etwas umsortieren. Selbst digitale Anlageberater, die nach Algorithmen investieren, sind auf den Zug aufgesprungen. So auch das Berliner Fintech Liqid, das ab 50 000 Euro Vermögen dieses in grüne Indexfonds investiert. Anleger, die korrekt investieren wollen, können aus vier Gruppen wählen: Fonds mit strengen und lockereren Ausschlusskriterien, klassischen Fonds, die trotzdem nachhaltig investieren, und kostengünstigen automatisch investierenden Produkten. Jede Klasse hat spezifische Vor- und Nachteile.

Die besten grünen Anlagen für Fundamentalisten, Realisten und Traditionalisten

1. Für Fundamentalisten: Strenge Auswahl

Mit seinem verschmitzten Lachen und den leicht zotteligen Haaren war Alfred Platow lange Jahre das Gesicht der nachhaltigen Investments. Seine Ökovision-Fonds gibt es seit 1996. Wer an schmutzigen Geschäften nicht mitverdienen wollte, kam lange an ihm nicht vorbei. In Untersuchungen der Stiftung Warentest und der Verbraucherzentrale Bremen bekam der Ökoworld Ökovision Classic für sein ethisches Konzept Bestnoten, zusammen mit Anbietern wie Swisscanto und Triodos. Keine Waffen, Atomkraft, Kinderarbeit, Menschenrechtsverstöße werden geduldet, Anleger finden in den Depots weder herkömmliche Autobauer noch Minenbetreiber oder umstrittene Chemie. Fonds mit strengen Ausschlusskriterien sind für Anleger berechenbar. Bei den großen Nachhaltigkeitsratings, etwa dem der Agentur Morningstar, schneidet der Ökovision Classic trotzdem mit drei von fünf möglichen Erdbällen nur mittelprächtig ab. Das hat nichts mit Greenwashing zu tun: Der Fonds kauft auch Nebenwerte, die von den Nachhaltigkeitsagenturen nicht analysiert werden. Mit ihnen lassen sich keine Ökopunkte sammeln. Ulrike Brendel, Nachhaltigkeitsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bremen, setzt sich für ein universales Umweltlabel für nachhaltige ...

