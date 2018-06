Muzinich & Co.: Fabrizio Pagani wird Chefvolkswirt DGAP-News: Muzinich & Co. / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung Muzinich & Co.: Fabrizio Pagani wird Chefvolkswirt 19.06.2018 / 13:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Visionärer Finanzpolitik- und Kapitalmarktexperte verstärkt internationales Führungsteam von Muzinich Frankfurt am Main, 19. Juni 2018 - Der auf Unternehmensanleihen und -kredite spezialisierte Asset Manager Muzinich & Co. gibt die Ernennung von Fabrizio Pagani zum Global Head of Economics and Capital Market Strategy bekannt. Von den Standorten in Paris und London aus wird Pagani in dieser neu geschaffenen Funktion die Entwicklung neuer Strategien und Investitionsprogramme vorantreiben und damit zum Ausbau der globalen Marktstellung des Unternehmens beitragen. Pagani kommt aus dem öffentlichen Sektor, wo er verschiedene Funktionen innehatte. Zuletzt war er als Büroleiter des italienischen Finanzministers für die Entwicklung von politischen Richtlinien in den Bereichen Makroökonomie, Steuern, Finanzen und Bankwesen zuständig. Zuvor war er in der Runde der G-20 als Chefunterhändler und leitender Wirtschaftsberater für den italienischen Premierminister tätig. Vor dieser Position war er als Leiter des Chefunterhändler-Büros und als Sonderberater des Generalsekretärs bei der OECD in Paris für die Koordinierung der Beiträge der OECD zu G20- und G8-Gipfeltreffen während und nach der Finanzkrise zuständig. Er bringt eine Fülle wertvoller Erfahrungen in seine neue Position mit ein, u.a. war er maßgeblich an der Schaffung der EU-Kapitalmarktunion und der Verbesserung des Zugangs zu Finanzierungsmöglichkeiten für italienische mittelständische Unternehmen beteiligt. George Muzinich, Chairman und Chief Executive Officer bei Muzinich & Co, sagt: "Fabrizio Pagani verfügt über außergewöhnliche und umfassende Expertise in den Bereichen Finanzpolitik und internationale Marktdynamik. Wir werden nicht nur von seinen fundierten Fachkenntnissen in den Bereichen öffentliche und private Finanzen profitieren, sondern auch von seiner Einsatzbereitschaft und Weitsicht. Wir freuen uns sehr, dass er sich unserem Team angeschlossen hat." Fabrizio Pagani, neuer Global Head of Economics and Capital Market Strategy bei Muzinich & Co, sagt: "Muzinich prägt den Markt durch einen innovativen Ansatz bei der Erschließung von Finanzierungsquellen für mittelständische Unternehmen. Ich freue mich darauf, Muzinich auf Grundlage einer gemeinsamen Vision für die strategische Expansion des globalen Geschäfts zu unterstützen." Weitere Informationen: Florian Brückner, NewMark Finanzkommunikation +49 (69) 94 41 80 55 florian.brueckner@newmark.de Über Muzinich & Co Muzinich & Co ist eine nicht börsennotierte, institutionelle Investmentgesellschaft, die auf öffentlich gehandelte und private Unternehmensanleihen und -kredite (Corporate Credit) spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde 1988 in New York gegründet und betreibt Niederlassungen in London, Frankfurt, Madrid, Manchester, Mailand, Paris, Dublin, Singapur und Zürich. Muzinich bietet global ein weites Spektrum an Corporate-Credit-Fonds und verwaltet derzeit ein Gesamtvermögen von mehr als 33 Milliarden US-Dollar. Diese Pressemitteilung ist für die Ausgabe an Mitglieder der Finanzpresse und Medien außerhalb der Vereinigten Staaten vorgesehen und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Diese Pressemitteilung ist für die Ausgabe an Mitglieder der Finanzpresse und Medien außerhalb der Vereinigten Staaten vorgesehen und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Herausgegeben in Europa von Muzinich & Co. Ltd, eine von der britischen Aufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) autorisierten und regulierten Gesellschaft. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 3852444. Eingetragener Gesellschaftssitz: 8 Hanover Street, London W1S 1YQ. 