Itzehoe (ots) - Hervorragend. Das Urteil hört jeder gern - erst recht aus berufenem Munde. Groß ist deshalb die Freude bei der TOP-Vermögensverwaltung AG: Für den Finanzdienstleister FinanzResearch ist die TOP AG die Nummer eins unter den unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Und es ist nicht die einzige Auszeichnung für das Unternehmen aus der Itzehoer Viktoriastraße.



Jährlich nimmt FinanzResearch die Vermögensverwalter unter die Lupe und konzentriert sich dabei auf die besten 100. Entscheidend seien dabei in unterschiedlicher Gewichtung die Kriterien Marktposition, Krisenresistenz, Transparenz und Unternehmenserfolg, sagt Jörg Wiechmann, Vorstandsvorsitzender der TOP AG. Die hohen Eigenmittel waren einer der Pluspunkte für die Itzehoer Firma: "FinanzResearch lässt in allererster Linie die Zahlen sprechen." Detailliert werden dafür unter der wissenschaftlichen Projektleitung von Professor Dr. Frank Mühlbradt die Bilanz- und Ergebnissituation ebenso analysiert wie weitere Aspekte. Die Basis bilden vor allem der Lagebericht und der Jahresabschluss der Unternehmen. In Deutschland stünden die Vermögensverwalter im Hinblick auf die Unternehmensstärke sehr unterschiedlich da, sagt Mühlbradt. Nach Platz 1 für die TOP AG stellt Vorstandschef Wiechmann fest: "Wir fühlen uns für die Zukunft bestens gerüstet."



Eine zentrale Rolle spielten dabei die Mitarbeiter - und auch in diesem Bereich freut sich das Unternehmen über einen Preis. Das Wirtschaftsmagazin Euro und weitere Partner suchten den besten Finanzberater Deutschlands, der Anspruch war hoch: Sechs Fragebögen waren zu beantworten, zudem waren die Teilnehmer als Portfolio-Manager gefragt. Aus mehr als 5000 Publikumsfonds musste ein virtuelles Portfolio zusammengestellt und für die Dauer des sechsmonatigen Wettbewerbs verwaltet werden. Ergebnis des Wissens- und Depottests: Im Bereich Schleswig-Holstein und Hamburg war niemand besser als Sascha Abel von der TOP AG. "Eine schöne Bestätigung für ihn und auch für uns", sagt Wiechmann. "Denn das ist das Entscheidende in unserer Arbeit: höchste Qualität."



