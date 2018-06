IDEMIA, weltweit führender Anbieter im Bereich Augmented Identity, ist im Rahmen des britischen Programms Home Office Biometrics (HOB) beauftragt worden, fünf Jahre lang einen neuen Fingerabdruckabgleich-Service zu erbringen. Dieser Vertrag ist Teil des strategischen HOB-Programms zur Bereitstellung flexibler biometrischer Dienstleistungen.

Im Rahmen dieses Vertrags wird IDEMIA seine jüngste Plattform zum Fingerabdruckabgleich bereitstellen, die den Beteiligten und Nutzern des HOB-Programms eine deutliche Produktivitätssteigerung durch Fingerabdruckservices von höchster Genauigkeit bietet. In der ersten Phase des Projekts wird die Lösung von IDEMIA von den nationalen Strafverfolgungsbehörden des Vereinigten Königreichs eingesetzt, dicht gefolgt von den Einwanderungs- und Grenzschutzbehörden.

Die Lösung von IDEMIA basiert auf der MBSS-Suchplattform1 mit weiteren Services. MBSS ist ein Flaggschiffprodukt von IDEMIA, das eine sehr hohe Skalierbarkeit (über eine Milliarde Identitäten möglich), äußerst hohe Verfügbarkeit entwickelt für unternehmenskritische Systeme und die Integration der weltweit führenden biometrischen Algorithmen von IDEMIA vereint.

Die Beauftragung von IDEMIA basiert auf einer wettbewerbsorientierten Auftragsvergabe. Der zunächst auf fünf Jahre angelegte Vertrag kann auf insgesamt acht Jahre verlängert werden kann.

Die Einbindung von IDEMIA in HOB, ein Programm des Innenministeriums des Vereinigten Königreichs, untermauert das in IDEMIA gesetzte Vertrauen, wichtige biometrische Lösungen für Regierung auf der ganzen Welt bereitstellen zu können.

"IDEMIA ist stolz darauf, diese fünfjährige Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Akteure im Bereich staatlicher biometrischer Programme bekannt zu geben. Vor dem Hintergrund, dass die Sicherheit wichtiger denn je ist, wird dieses bedeutende System einen der Grundpfeiler der Sicherheit im Vereinigten Königreich bilden. IDEMIA freut sich, Innovationen künftig weiterzuentwickeln und anzuregen", erklärte Philippe Barreau, Executive Vice President of Citizen Identity and Public Security bei IDEMIA.

Über HOB

Das Home Office Biometrics Programme ist ein "Government Major Projects Portfolio"-Programm (Portfolioprogramm für Großprojekte der Regierung) von strategischer Bedeutung für die Regierung, das sich auf die Maximierung der Vorteile des Abgleichs von Fingerabdrücken, DNA sowie Gesichtern für die öffentliche Sicherheit konzentriert und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützt und mögliche Auswirkungen der Datenaggregation berücksichtigt. Die drei Hauptziele des Programms sind:

Geschäftskontinuität Kontinuität der aktuellen biometrischen Funktionen, die im Rahmen bestehender Verträge und Dienstleistungen bereitgestellt werden

Kosteneinsparungen Reduzierung der Betriebskosten auf vergleichbarer Basis zur Situation zu Beginn des Programms

Steigerung der biometrischen Möglichkeiten

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist IDEMIA hervorgegangen, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, der das Ziel verfolgt, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, so zu interagieren, zu bezahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und abzustimmen, wie es in der vernetzten Welt von heute möglich ist.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) haben sich zu IDEMIA zusammengeschlossen. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Folgen Sie @IdemiaGroup auf Twitter

1 MBSS ist eine multimodale biometrische Engine, die Algorithmen für den Fingerabdruck-, Gesichts- und Iris-Abgleich liefert.

