AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.749,00 -1,10% +1,27% Euro-Stoxx-50 3.427,49 -1,13% -2,18% Stoxx-50 3.042,45 -0,69% -4,26% DAX 12.654,29 -1,40% -2,04% FTSE 7.592,52 -0,51% -0,70% CAC 5.390,79 -1,10% +1,47% Nikkei-225 22.278,48 -1,77% -2,14% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,67% +56

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,87 65,85 -1,5% -0,98 +8,6% Brent/ICE 74,86 75,34 -0,6% -0,48 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,62 1.279,03 -0,3% -3,41 -2,1% Silber (Spot) 16,29 16,43 -0,9% -0,14 -3,8% Platin (Spot) 878,10 884,00 -0,7% -5,90 -5,5% Kupfer-Future 3,06 3,11 -1,4% -0,04 -7,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte den Vorlagen aus Asien und Europa folgen und mit deutlichen Abgaben eröffnen. Wie schon an den Vortagen ist es der eskalierende Handelsstreit zwischen China und den USA, der Anleger am Aktienmarkt das Weite suchen lässt. Der eskalierende Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schürt rund um den Globus die Angst vor einem Konjunktureinbruch. Nach den jüngsten Retourkutschen aus China auf die Importzölle chinesischer Einfuhren durch US-Präsident Donald Trump droht dieser nun mit neuen Strafzöllen im Umfang von bis zu 400 Milliarden US-Dollar. Die Marke von 200 Milliarden Dollar hatte Trump bereits zuvor beschlossen. China spricht von "Erpressung". Das US-Vorgehen weiche von dem Konsens ab, den beide Seiten in mehreren Verhandlungsrunden erzielt hätten, heißt es aus dem chinesischen Handelsministerium. Sollten die USA die Pläne umsetzen, bleibe China keine Wahl, als entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Apple geben vorbörslich mit dem schwachen Gesamtmarkt um 1,1 Prozent nach. Die iPhones des Konzerns sollen von den jüngsten Strafzöllen von US-Präsident Donald Trump gegen China ausgenommen werden, berichtet die New York Times. Demnach habe Trump dies Apple-CEO Tim Cook bereits vor einiger Zeit zugesichert, heißt es. Allerdings gebe es keine offizielle Bestätigung des Berichts, heißt es im Handel.

Wells Fargo fallen um 1,9 Prozent. Die Bank dürfte in dieser Woche eine Restrukturierung der Vermögensverwaltung ankündigen. Das Unternehmen plant die Zusammenlegung der beiden großen Sparten Wealth Brokerage Services und Private Client Group innerhalb des Bereichs, so informierte Personen. Hintergrund des Vorhabens seien Turbulenzen in dem Geschäft mit vermögenden Kunden. Das US-Justizministerium hatte Wells Fargo im Frühjahr aufgefordert, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen, nachdem Whistleblower über Verkaufsprobleme berichtet hatten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Mai Baubeginne PROGNOSE: +1,8% gg Vm zuvor: -3,7% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China drückt auf die Aktienkursen, auch wenn sich die Verluste verringern. Am chinesischen Aktienmarkt brachen daraufhin die Kurse ein. In Europa halten sich die Börsen vergleichsweise besser. Am Devisenmarkt sind die "sicheren Häfen" gesucht. Der Yen ist gefragt. Auch der Dollar wertet auf, zumindest gegen den Euro. Sollte sich die Situation zuspitzen, wäre der größte Profiteur der US-Dollar, glaubt die Commerzbank. Denn da die US-Wirtschaft ohnehin schon auf voller Kapazität fahre, schlügen die Importzölle dort wohl sehr schnell auf die Inflation durch. Unter den europäischen Branchenindizes sind defensive vorn. Aktien aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor wie aus dem Gesundheitssektor laufen gut, genauso Versorgerwerte. Verkauft werden dagegen zyklische Aktien wie Rohstofftitel (minus 1,7 Prozent) sowie die Sektoren Technologie (minus 1,7 Prozent) und Automobilbau (minus 1,5 Prozent), die besonders unter einem Handelskonflikt zwischen den USA und China leiden dürften. Ceconomy brechen um 9,5 Prozent ein. Das Unternehmen erwägt das Grundkapital um 10 Prozent zu erhöhen. Hintergrund ist unter anderem die Finanzierung des geplanten Ausstiegs aus dem defizitären Russland-Geschäft. Debenhams stürzen um 8 Prozent ab nach einer neuerlichen Gewinnwarnung. Auch McCarthy & Stone hat eine Gewinnwarnung abgegeben. Für die Aktie geht es um 15,4 Prozent nach unten. Sein kanadisches Kaliwerk bereitet K+S Probleme. K+S verlieren 1,7 Prozent. Roche will Foundation Medicine komplett übernehmen. Roche steigen um 0,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.15 Uhr Mo, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1546 -0,65% 1,1613 1,1612 -3,9% EUR/JPY 126,88 -1,24% 127,29 128,26 -6,2% EUR/CHF 1,1501 -0,60% 1,1524 1,1547 -1,8% EUR/GBP 0,8775 +0,03% 0,8764 1,1409 -1,3% USD/JPY 109,88 -0,60% 109,59 110,45 -2,5% GBP/USD 1,3157 -0,68% 1,3252 1,3249 -2,6% Bitcoin BTC/USD 6.746,85 -0,0% 6.735,18 6.499,83 -50,6%

Der Euro reagiert mit Abschlägen auf pessimistische Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi. Draghi sagte, dass die Unsicherheit zu den Wachstumsperspektiven im Euroraum zugenommen habe. Gleichzeitig kündigte er an, die EZB werde sich in Geduld üben, was den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung angehe. Der Euro rutscht in einem Umfeld der Dollar-Stärke den tiefsten Stand seit gut zwei Wochen ab.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit einer weiteren Zuspitzung im Handelsstreit zwischen den USA und China standen die Aktienmärkte in Ostasien teils deutlich unter Abgabedruck. Vor allem an den Börsen in Schanghai und Hongkong ging es kräftig nach unten. Hier mussten die Indizes zudem die negative Entwicklung des Vortages nachholen, als es an den anderen Handelsplätzen schon nach unten gegangen war. Zu Wochenbeginn fand in Schanghai und Hongkong feiertagsbedingt kein Handel statt. Der Schanghai-Composite verzeichnete das stärkste Minus seit zwei Jahren. Der Shenzhen-Composite fiel sogar noch deutlicher. In Tokio markierte der Nikkei-225 das größte Tagesminus seit drei Monaten. An der Börse in Seoul schloss der Kospi auf dem tiefsten Stand seit September 2017. Die Aktien von Hyundai Motor fielen um 2,6 Prozent auf ein 19 Monatstief. Besonders kräftig abwärts ging es für die Aktien von Apple-Zulieferern. Hier herrschte die Sorge, dass die Eskalation im Handelsstreit negative Auswirkungen auf die in China produzierten iPhones haben könnte. Cowell Holdings verloren 11,5 Prozent in Hongkong und fielen auf Rekordtief. Sunny Optical gaben um 5,9 Prozent nach. AAC Technologies fielen um 3,8 Prozent und auf Taiwan verzeichneten Largan Precision einen Abschlag von 5,2 Prozent. Die Verschärfung des Handelskonflikts verschaffte dem "sicheren Hafen" Yen Zulauf. Der starke Yen setzte die Exportwerte in Tokio unter Druck. ZTE brachen in Hongkong um 24,9 Prozent ein. Der US-Senat hatte einen Gesetzentwurf zur Wiedereinführung eines Verkaufsverbots von Komponenten an den chinesischen Technologiekonzern ZTE verabschiedet. ZTE braucht US-Komponenten, um Smartphones und Mobilfunkausrüstung herzustellen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt sind auch am Dienstag gestiegen. Hintergrund ist erneut der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China mit der Ankündigung, weitere Strafzölle zu prüfen. Unverändert drängt ein gutes Emissionsvolumen an den Markt. Die Creditstrategen der Commerzbank erwarten, dass das nicht unerhebliche Angebot den Credit-Appetit des Marktes schon bald auf die Probe stellen könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer holt sich mit neuen Anleihen Milliarden für Monsanto

Der Bayer-Konzern begibt über seine US-Tochter Anleihen über 15 Milliarden US-Dollar. Mit dem Geld sollen Teile der syndizierten Kreditlinie für die Zwischenfinanzierung der Übernahme von Monsanto zurückgezahlt werden, wie der DAX-Konzern ankündigte. Die Platzierung bestehe aus acht Tranchen mit verschiedenen Laufzeiten und habe sich an internationale institutionelle Investoren gerichtet.

Ceconomy prüft Kapitalerhöhung bei möglichem Verkauf von Russlandgeschäft

Ceconomy, der größte Unterhaltungselektronikhändler Europas, erwägt, das Kapital um bis zu 10 Prozent zu erhöhen. Einerseits will das Düsseldorfer Unternehmen, unter dessen Dach die Unterhaltungselektronikmärkte Media Markt und Saturn angesiedelt sind, damit die Bilanz stärken, andererseits genügend finanziellen Spielraum im Rahmen des möglichen Verkaufs des defizitären Russlandgeschäfts gewinnen.

Hypoport erhöht wegen ASC-Übernahme Jahresprognose

Der Finanzdienstleister Hypoport hat zugekauft und in der Folge seine Jahresprognose erhöht. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt es über seine Tochtergesellschaft Qualitypool GmbH für 20 Millionen Euro die ASC Assekuranz-Service Center GmbH. Zudem sei mit den ASC-Altgesellschaftern ein Besserungsschein, abhängig vom Ergebnis der Jahre 2018 bis 2022, von maximal 10 Millionen Euro vereinbart worden.

Patrizia kauft Pflegeheim- und Betreutes-Wohnen-Portfolio in Niedersachsen

Die Patrizia Immobilien AG hat ein Portfolio mit zwei Pflegeheimneubauten mit betreuten Wohneinheiten in Niedersachsen erworben. Die Einrichtungen in Cloppenburg und Wildeshausen verfügen über 287 vollstationäre Pflegeheimplätze, 35 Tagespflegeplätze sowie 91 Wohnungen für betreutes Wohnen. Verkäufer ist ein Projektentwickler aus Bremen, der sich auf Pflegeimmobilien spezialisiert hat.

Debenhams verschreckt Anleger mit neuer Gewinnwarnung

Die britische Kaufhauskette Debenhams muss wegen des starken Wettbewerbs und der Schwäche auf den Schlüsselmärkten erneut ihre Gewinnerwartungen zusammenstreichen. Zudem verwiesen die Briten darauf, dass die Geschäfte im Mai und Juni schlechter gelaufen seien als erwartet. An der Londoner Börse reagieren die Anleger verschreckt auf die erneute Gewinnwarnung; der Aktienkurs bricht im frühen Handel um 10,4 Prozent auf 17,57 Pence ein.

KKR prüft Verkauf von Telekomanbieter United Group - Kreise

Die Beteiligungsgesellschaft KKR prüft offenbar den Verkauf des europäischen Telekomanbieters United Group BV. Das Unternehmen könne in der Transaktion inklusive Schulden mit bis zu 3 Milliarden Euro bewertet werden, berichten mit der Sache vertraute Personen. Die in Amsterdam ansässige United Group ist in Südosteuropa aktiv und bezeichnet sich selbst als den größten alternativen Telekommunikationsanbieter in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien.

Britisches Financial Reporting Council nimmt sich KPMG genauer vor

Die britische Regulierungsbehörde Financial Reporting Council (FRC) will die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma KPMG einer verstärkten Prüfung unterziehen. Als Grund führte die unabhängige Behörde an, dass sich die Qualität der KPMG-Prüfungen "inakzeptabel verschlechtert" habe. Zwar sei die Prüfungsqualität bei allen vier großen Wirtschaftsprüfern - also neben KPMG auch Pricewaterhousecoopers, Deloitte und EY - rückläufig gewesen, doch besonders negativ sei dabei KPMG aufgefallen.

Xiaomi stoppt den China-Anteil beim geplanten Börsengang

Chinas Smartphone-Hersteller Xiaomi will offensichtlich zunächst in Hongkong an die Börse gehen und anders als zunächst angekündigt erst später auch Aktienhinterlegungsscheine in der Volksrepublik verkaufen. Das Unternehmen wies nach eigenen Angaben die Finanzmarktaufsicht an, die Prüfung der Emission sogenannter Chinese Depositary Receipts zu stoppen. Einen Grund dafür nannte Xiaomi nicht.

