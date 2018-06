FRANKFURT (Dow Jones)--Audi hat Abraham Schot mit sofortiger Wirkung zum Interims-Chef ernannt, nachdem Audi-Chef Rupert Stadler am Montag wegen des Verdachts der Verdunkelungsgefahr in der Dieselaffäre in Untersuchungshaft genommen wurde. Schot ist seit dem 1. September 2017 im Vorstand der Audi AG verantwortlich für den Geschäftsbereich Vertrieb und Marketing.

Wie der Premiumhersteller weiter mitteilte, entsprachen die Kontrollgremien von Audi und Volkswagen dem Wunsch Stadlers, ihn vorübergehend von seinen Aufgaben im Vorstand von Audi und des Mutterkonzerns Volkswagen zu entbinden. Die Entbindung sei vorübergehend vorgenommen worden, bis der Sachverhalt geklärt sei, der zu seiner Verhaftung geführt habe, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft wirft Stadler unter anderem Betrug im Zusammenhang mit dem Verkauf von Dieselfahrzeugen mit manipulierter Abgasreinigung vor. In der vergangenen Woche hatte die Staatsanwaltschaft bereits ein Ermittlungsverfahren gegen Stadler sowie ein weiteres Mitglied des Audi-Vorstands eingeleitet. Die Wohnungen beider Manager seien deswegen auch durchsucht worden.

Die Zahl der Beschuldigten im Ermittlungsverfahren war damit auf 20 Personen gestiegen. Die Festnahme von Stadler ist die erste eines VW-Vorstandsmitglieds im Zusammenhang mit der Dieselaffäre.

