Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zwei Dinge werden die Pfund-Händler in dieser Woche beschäftigen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Zum einen gehe es um den Gesetzentwurf zum Austritt Großbritanniens aus der EU, über dessen verschiedene Vorschläge zur so genannten "meaningful vote" gestern das britische Oberhaus diskutiert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...