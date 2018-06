Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo Institut senkt Wachstumsprognosen deutlich

Das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Prognose für das Wachstum in Deutschland in diesem und dem kommenden Jahr deutlich heruntergesetzt. Für das laufende Jahr erwarten die Forscher nur noch 1,8 Prozent Wachstum, wie das Institut mitteilte. Im Frühjahr 2018 hatten sie hingegen noch mit 2,6 Prozent gerechnet. Für das kommende Jahr senkten sie ihre Prognose auf ebenfalls nur noch 1,8 Prozent von zuvor 2,1 Prozent.

Auch RWI senkt deutsche Wachstumsprognosen

Nach dem Münchener Ifo-Institut hat auch das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung seine Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum in diesem und im kommenden Jahr deutlich gsenkt. Für das Jahr 2018 erwarten die Essener Forscher 1,8 Prozent Wachstum, nachdem sie im März noch 2,4 Prozent prognostiziert hatten. Für 2019 rechnen sie jetzt mit 1,5 Prozent anstatt 1,9 Prozent. Ursachen hierfür sind ihren Angaben zufolge erwartete schwächere Exporte, die durch das zunehmend protektionistische Umfeld belastet werden.

Draghi: EZB nimmt sich Zeit für Timing erster Zinserhöhung

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird sich nach den Worten ihren Präsidenten Mario Draghi ausreichend Zeit für die Bestimmung des Zeitpunkts einer ersten Leitzinserhöhung nehmen und ihre Geldpolitik anschließend nur langsam straffen. "Die angepasste Forward Guidance (zu den Leitzinsen) signalisiert klar, dass wir bei der Bestimmung des Zeitpunkts einer ersten Zinserhöhung geduldig sein werden und die Geldpolitik anschließend nur graduell anpassen werden", sagte Draghi beim geldpolitischen Forum im portugiesischen Sintra laut vorab verbreitetem Redetext.

Banken fragen 0,405 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft leicht zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,544 Milliarden Euro nach 1,139 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 38 (Vorwoche: 31) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,405 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

EZB: Leistungsbilanzüberschuss sinkt im April etwas

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im April etwas gesunken, wobei es erneut zu hohen Kapitalexporten über Direkt- und Portfolioinvestitionen kam. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) verringerte sich der Leistungsbilanzüberschuss saisonbereinigt auf 28,4 (Vormonat: 32,8) Milliarden Euro. Der Überschuss in der Handelsbilanz sank auf 21,0 (30,3) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 190,4 (194,1) Milliarden Euro zurückgingen und die Einfuhren auf 169,5 (163,7) Milliarden Euro zunahmen.

Merkel will zuerst an Braunkohlekumpel und dann an CO2 denken

Beim Ausstieg aus der Braunkohle in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angemahnt, dass die wirtschaftlichen Interessen der betroffenen Region an erster Stelle stehen müssen. Es komme darauf an, so Merkel, "dass wir den Menschen, die in den Regionen leben, sagen, passt auf, es wird sich etwas ändern, aber wir denken zuerst an Euch und nicht nur an die CO2-Emmissonen".

Union fällt in Umfrage unter 30 Prozent

Der Streit über die Asylpolitik drückt die Umfragewerte von CDU und CSU. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild-Zeitung sackte die Union um zwei Punkte auf 29 Prozent ab. Am Montag war die Union in einer Forsa-Umfrage um vier Punkte auf 30 Prozent gefallen. In beiden Fällen war es jeweils der niedrigste Wert für CDU und CSU seit der Bundestagswahl.

Bei Finanzaufsichtsbehörde liegende Informationen nicht zwangsläufig vertraulich

Nicht alle bei einer Finanzaufsichtsbehörde wie der deutschen Bafin vorliegenden Informationen zu einem Unternehmen sind nach europäischem Recht zwangsläufig vertraulich. Möglicherweise zunächst als Geschäftsgeheimnisse eingestufte Informationen verlieren im Allgemeinen ihren vertraulichen Charakter, wenn sie mindestens fünf Jahre alt sind, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg entschied.

Aufregung über Vorschlag von Italiens Innenminister zur Zählung von Roma

Die Forderung des italienischen Innenministers Matteo Salvini, Angehörige der Roma-Minderheit zählen zu lassen, hat in Italien für Aufregung gesorgt. Mehrere italienische Zeitungen berichteten am Dienstag, Regierungschef Giuseppe Conte habe Salvini in einem Telefonat seine Verärgerung über den Vorstoß mitgeteilt. Öffentlich äußerte sich Conte zunächst nicht.

Handelskonflikt zwischen USA und China eskaliert weiter

Die beiden Wirtschaftsgiganten USA und China wetzen im Handelsstreit ihre Messer: US-Präsident Donald Trump baute mit Androhungen weiterer Strafzölle im dreistelligen Milliardenbereich seine Drohkulisse gegen China weiter auf, Peking reagierte umgehend und sprach von "Erpressung". Es bleibe dem Land nichts anderes übrig, im Fall weiterer Strafmaßnahmen seitens der USA entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, erklärte das chinesische Handelsministerium am Dienstag.

Schweden Mai Arbeitslosenzahl 352.000

Schweden Mai Arbeitslosenquote 6,5%

Schweden Mai Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,6%

