Beim WM-Eröffnungsspiel hat zwar Russland haushoch gegen Saudi Arabien gewonnen - aber am Rande des Spiels gab es ein friedliches Unentschieden: Wladimir Putin und Kronprinz Mohammed Bin Salman haben die Weichen für eine Super-OPEC gestellt.Nach der regulären OPEC-Konferenz, die am kommenden Freitag stattfindet, soll die Zusammenarbeit zwischen dem Ölkartell und anderen Förderländern, die seit Ende 2016 gemeinsam eine Lieferkürzung um 1,8 Millionen Barrel pro Tag auf 32 Millionen Barrel durchsetzen, auf Dauer nach festen Regeln fortgeführt werden. Aus OPEC-Plus, wie die Vereinbarung genannt wird, soll so etwas wie eine Super-OPEC werden, mit Saudi Arabien und Russland als mit Abstand größten Produzenten.Dass diese beiden Ölmächte, die im Syrien-Krieg Gegner sind, die Politik außen vor lassen können, wenn es um die Wirtschaft ...

