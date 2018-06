New York (ots/PRNewswire) -



ThetaRay besiegelt Geschäft zur Verbesserung der Post-Transaktions-Überwachung und zur Erkennung von Finanzstraftaten



Eine der führenden Banken in Nordwest-Europa, die ABN AMRO Bank N.V., hat sich für die maschinelle Lernlösung von ThetaRay entschieden, um die Effektivität und Effizienz der Post-Transaktions-Überwachung zur Verhinderung von Geldwäsche und der Finanzierung von terroristischen Risiken zu verbessern. Die bankweiten Aktivitäten wurden für einen Zeitraum von fünf Jahren festgelegt.



Die Lösung von ThetaRay ermöglicht es Finanzinstituten, die frühesten Anzeichen von Finanzstraftaten zu erkennen. Die Lösung basiert auf mathematischen Algorithmen, die seit über einem Jahrzehnt von weltweit renommierten Mathematikern entwickelt werden, sowie progressivem maschinellem Lernen, das mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Muster von Finanzstraftaten zuerkennen, bevor sie stattfinden. Die niedrigen falsch-positiven Raten, die durch die effiziente Lösung erzeugt werden, ermöglichen es den Banken, die Gefahren der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und anderer straftatenbezogener Risiken zu bewältigen.



Helène Erftemeijer, Director Client Due Diligence, Admin & Regulations bei ABN AMRO, sagte: "Wir haben die Lösung von ThetaRay ausgewählt, weil wir sie für die primären und sekundären Ziele von ABN AMRO als am besten geeignet halten." Wir freuen uns, diese neue Beziehung mit ThetaRay zu beginnen.



Shay Dovev, SVP Sales bei ThetaRay, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass ABN AMRO der renommierten Gruppe führender Banken beitreten kann, die bereits die Lösung von ThetaRay verwenden. Die heutigen Banken stehen vor komplexen Herausforderungen im Kampf gegen Terrorismus und Finanzkriminalität. Sie haben keine andere Wahl als die besten Technologien zu nutzen, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basieren, um sich selbst zu schützen und die steigenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen."



Über ThetaRay:



ThetaRay ist ein führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Big-Data-Analytik. Es hilft Finanzunternehmen, Cybersicherheitsabteilungen und kritischer Infrastruktur widerstandsfähiger zu werden und Geschäftschancen zu nutzen. Seine hochentwickelten Analytiklösungen arbeiten mit bisher unerreichter Geschwindigkeit, Genauigkeit und im richtigen Maßstab, was Kunden befähigt, Risiken zu managen, Geldwäschevorgänge zu erkennen, Betrug oder notleidende Kredite aufzudecken und wertvolle neue Wachstumsmöglichkeiten zu ermitteln.



