Ein Blick auf den Chart von Tesla zeigt: Aktuell sind die Anleger scheinbar restlos begeistert, wie es beim Elektroauto-Pionier läuft. Anders wäre nicht zu verstehen, warum in wenigen Wochen die Aktie von rund 280 Dollar auf über 370 Dollar zulegen konnte. Und das, nachdem in den Monaten zuvor immer wieder die Produktionsprobleme beim Modell 3 und die dünnhäutigen Reaktionen von Tesla-Gründer Elon Musk gegenüber kritischen Journalistenfragen für Unmut an der Börse sorgten.

Tesla im ?Verteidigungs-Modus??

Doch ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...