Seit der Eröffnung der Elbphilharmonie im Januar 2017 konnten bereits mehr als eine Million Menschen ein Konzert in Hamburgs neuem Wahrzeichen mitten im Hafen erleben. Die Nachfrage nach Karten ist bei den Hamburgern und ihren Gästen weiter ungebrochen. Für die Spielzeit 2018/19 bieten die Reisespezialisten der Hamburg Tourismus GmbH Übernachtungspakete jetzt inklusive der heißbegehrten Eintrittskarten für den Großen Saal in der Elbphilharmonie schon ab 129 Euro pro Person an.



Die im September beginnende neue Spielzeit 2018/19 der Elbphilharmonie wartet erneut mit einem prallen und hochkarätigen Programm auf. Neben den beliebten Hamburger Orchestern sorgen zahlreiche prominente Gäste und Klangkörper aus aller Welt für ein hochkarätiges Musikerlebnis.



Mit den neuen Reisepaketen von Hamburg Tourismus können sich Musikliebhaber nun schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart Tickets für ausgewählte Konzerte der Saison 18/19 im spektakulären Großen Saal der Elbphilharmonie mit weiteren Leistungen sichern. Die Konzerterlebnisse reichen dabei vom großen Orchesterklang des NDR Elbphilharmonie Orchesters bis zu internationalen Star-Solisten wie Daniil Trifonov.



Neben den Elbphilharmonie-Tickets enthalten die ab 129 Euro pro Person angebotenen Reise-Packages eine Übernachtung im Wunsch-Hotel sowie die Hamburg CARD inklusive ÖPNV und vielen Rabatten für weitere Hamburger Kulturhighlights. Für ein ausgedehntes Kulturwochenende in Hamburg sind Zusatznächte buchbar. Buchung, Termine und weitere Informationen zu den Reisepaketen unter www.hamburg-tourismus.de oder inklusive persönlicher Beratung durch die Hamburg-Spezialisten unter Telefon +49(0)-40-30051-720.



Nicht nur mit der Elbphilharmonie gibt Hamburg als Musikmetropole inzwischen in Deutschland den Ton an. Von den großen klassischen Komponisten wir Brahms und Mendelssohn-Bartholdy plus einem gerade erweiterten Museum im Komponistenquartier über die Beatles bis zur wohl lebendigsten Live-Musikszene des Kontinents: in Hamburg spielt die Musik. Dazu gesellen sich im Sommer spannenden Festivals wie das MS Dockville oder das Reeperbahn Festival und bieten Anlässe für eine Musikreise nach Hamburg.



