Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 19.06.2018

Kursziel: 9,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 17.02.2017: Hochstufung von Reduzieren auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG

(ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,50.

Zusammenfassung:

SFC Energy hat erfolgreich 500 tsd. Aktien zu einem Preis von EUR8,44 pro

Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Die Bruttoeinnahme von

EUR4,2 Mio. wird zur Wachstumsfinanzierung sowohl im zivilen als auch im

Verteidigungsbereich genutzt werden. Wir behalten unsere Umsatz- und

EBIT-Schätzungen für 2018E und die Folgejahre bei. Wir haben die

Kapitalerhöhung in unserem Modell berücksichtigt, das weiterhin ein

Kursziel von EUR9,50 ergibt. Unsere Empfehlung bleibt Hinzufügen.

First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy

AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and maintained his EUR 9.50 price target.

Abstract:

SFC Energy successfully placed 500k shares with institutional investors at

a price of EUR8.44 per share. The EUR4.2m in gross proceeds will be used to

finance growth of both SFC's civilian and defence businesses. We stick to

our revenue and EBIT forecasts for 2018E and the following years. We have

accounted for the capital increase in our model which still yields a EUR9.50

price target. Our rating remains Add.

