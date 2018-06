Schon jetzt schadet die neue italienische Regierung dem Euro. Sollte sie ihren befürchteten Kurs durchsetzen, droht sogar eine erneute Euro-Krise.

Der Euro wird es nach Einschätzung von Experten in den kommenden Monaten nicht leicht haben. Zwar hat sich die zuletzt wegen der politischen Krise in Italien unter Druck gekommene Gemeinschaftswährung in den vergangenen Tagen berappelt. Die Ängste der Anleger vor einem Auseinanderdriften der Euro-Zone und einer immer größer werdenden Zinsdifferenz zu den USA reißen aber nicht ab.

"Insgesamt bleiben die mittelfristigen Aussichten für die Gemeinschaftswährung eingetrübt", sagt der Leiter der Vermögensverwaltung beim Bankhaus Bauer, Thomas Metzger. Zu dem Anfang des Jahres erreichten Drei-Jahres-Hoch von 1,2555 Dollar dürfte der Euro auf absehbare Zeit erst einmal nicht zurückkehren.

Im Gegenteil: Die Deutsche Bank schraubte ihre Euro-Prognose fürs Jahresende auf 1,20 Dollar von 1,28 Dollar zurück. "Die Gemeinschaftswährung dürfte sich weniger stark entwickeln als bisher angenommen", erläutert Ulrich ...

