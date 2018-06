In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland starten am Wochenende die Sommerferien. Daher bereitet sich der Frankfurter Flughafen auf stressige Zeiten vor.

Am Frankfurter Flughafen müssen Urlauber am kommenden Wochenende Geduld mitbringen. Bereits für diesen Freitag (22. Juni), den letzten Schultag vor den Sommerferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, erwartet der Fraport weit über 200.000 Passagiere am größten deutschen Drehkreuz. Wegen möglicher langer Wartezeiten an den Personenkontrollen rät das Unternehmen den Passagieren, bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...