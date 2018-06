Wien (www.fondscheck.de) - Outdoor-Fans wissen: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Bekleidung. Mit dem passenden Outfit wären auch Fondsanleger für plötzliche Umschwünge an den Kapitalmärkten gerüstet, so die Experten von "FONDS professionell".Leider aber seien zahlreiche Fondsdepots für solche Temperaturstürze schlecht gewappnet. Die Folge: Ihre Besitzer würden panisch handeln, wenn vermeintliche stabile Trends an den Kapitalmärkten abrupt enden würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...