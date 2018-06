ROUNDUP: Bram Schot wird kommissarisch Audi-Chef - Stadler beurlaubt

INGOLSTADT - Audi -Vertriebsvorstand Bram Schot übernimmt bei dem Autobauer vorläufig den Chefposten. Der seit Montag inhaftierte Vorstandschef Rupert Stadler wird vom Aufsichtsrat beurlaubt, wie die VW -Tochter am Dienstag mitteilte.

ROUNDUP/Monsanto-Deal: Bayer sammelt weitere Milliarden von Anlegern ein

LEVERKUSEN - Der Bayer-Konzern hat sich für die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto eine weitere Milliardensumme gesichert. Über neue Anleihen sammelte der Dax-Konzern 15 Milliarden US-Dollar (rund 12,9 Mrd Euro) ein, wie er am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Das Geld kommt von institutionellen Investoren aus mehreren Ländern. Mit dem über die neuen Anleihen eingenommenen Geld will Bayer einen Teil der Kredite für die Zwischenfinanzierung der Übernahme zurückzahlen.

ROUNDUP: Ceconomy erwägt Kapitalerhöhung - Aktie sackt ab

DÜSSELDORF - Der Elektronikhändler Ceconomy denkt im Zuge der Neuordnung seines Russland-Geschäfts über eine Kapitalerhöhung nach. Damit will sich der Mutterkonzern von Media Markt und Saturn finanziellen Spielraum für mögliche weitere strategische Maßnahmen nach der Neuordnung erhalten, wie der Konzern am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Die Gespräche mit der russischen Safmar-Gruppe zum Verkauf des russischen Media-Markt-Geschäfts seien unterdessen "sehr weit fortgeschritten", hieß es weiter. Die Gespräche könnten kurzfristig zum Abschluss kommen.

Sanofi wirbt Finanzchef von Autobauer PSA ab

PARIS - Der französische Pharmakonzern Sanofi holt seinen neuen Finanzchef vom Autobauer PSA Peugeot Citroen . Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon, bisher Finanzvorstand bei PSA, werde zum 1. September zu Sanofi wechseln, teilte der Pharmariese am Dienstag in Paris mit. Dort folgt er auf Jerome Contamine, der das Unternehmen Ende September verlässt. Der Autobauer wusste bereits vom Abgang de Chatillons. PSA hatte am Montagabend Philippe de Rovira von seiner Tochtergesellschaft Opel/Vauxhall zum neuen Finanzchef ab 1. August ernannt.

ROUNDUP: Stada-Minderheitsaktionäre fordern vor Gericht Nachschlag

BAD VILBEL - Nach der Übernahme des Pharmakonzerns Stada fordern verbleibende Minderheitsaktionäre vor dem Landgericht Frankfurt einen finanziellen Nachschlag. Ziel sei es, von den Finanzinvestoren Bain und Cinven eine weitaus höhere Barabfindung und jährliche Garantiedividende zu erstreiten, erklärte der Düsseldorfer Anwalt Peter Dreier. Eine entsprechende Klage für die Anleger habe er am Dienstag bei der Behörde eingereicht.

ROUNDUP: Dr. Oetker peilt weitere Übernahmen an

BIELEFELD - Nach dem Verkauf der Reederei Hamburg-Süd will die Dr.-Oetker-Gruppe mit dem Erlös durch Zukäufe wachsen. Chef Albert Christmann kündigte am Dienstag in Bielefeld bei der Bilanzvorlage für 2017 weitere Übernahmen an. Konkrete Namen oder Länder nannte er aber nicht. "Wir haben durch den Verkauf die Liquidität zur strategischen Weiterentwicklung der Gruppe erheblich verbessert", erklärte Christmann. Es gebe noch Märkte mit Wachstumspotenzial für die klassischen Oetker-Geschäftsmodelle. Dort wolle das Unternehmen "idealerweise Marktführerunternehmen" kaufen.

IPO/Kreise: Conti-Aufsichtsrat will wohl Börsengang von Powertrain

HANNOVER - Der Umbau des Autozulieferers Continental dürfte Insidern zufolge auf einen Börsengang der Antriebssparte Powertrain hinauslaufen. Der Aufsichtsrat werde sich wohl für diesen Weg aussprechen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Als Alternative habe ein Verkauf des Bereichs an Conti-Anteilseigner gegolten. Diese habe Großaktionärin Schaeffler vorgeschlagen. Diese Lösung werde aber nicht mehr erwogen, heiß es.

Vonovia mit Offerte für Immobilienkonzern Victoria Park erfolgreich

BOCHUM/STOCKHOLM - Der Immobilienkonzern Vonovia hat bei seinem Übernahmeangebot für das schwedische Immobilienunternehmen Victoria Park sein Minimalziel erreicht. Die Mindestannahmeschwelle von über 50 Prozent der Stimmrechte sei überschritten worden, wie der Dax-Konzern am Montagabend mitteilte. Damit seien alle Bedingungen erfüllt und die Offerte werde vollzogen. Für die Anteilseigner der Schweden, die ihre Papiere noch nicht angedient haben, läuft nun eine Nachfrist bis zum 3. Juli.

ROUNDUP 2: Tesla-Chef Elon Musk wirft Mitarbeiter umfangreiche Sabotage vor

PALO ALTO - Dem Elektroautobauer Tesla macht nach Angaben von Firmenchef Elon Musk ein Feind im eigenen Hause zu schaffen: Ein Mitarbeiter habe "umfassende und schädliche Sabotage" begangen, schrieb Musk den Tesla-Angestellten am Sonntagabend in einer E-Mail, die der US-Sender CNBC am Montag (Ortszeit) veröffentlichte. Das volle Ausmaß sei noch nicht klar, doch was der Mitarbeiter bislang zugegeben habe, sei schon "ziemlich schlecht". Ein offizielles Statement des Unternehmens gab es zunächst nicht. Tesla steht derzeit wegen eines holprigen Produktionsstarts des Hoffnungsträgers Model 3 stark unter Druck.

Roche übernimmt restliche Anteile an Partner Foundation Medicine

BASEL Der Pharmakonzern Roche übernimmt seinen langjährigen Partner Foundation Medicine komplett. Die Schweizer erwerben die restlichen Anteile an dem in der Krebsforschung tätigen US-Unternehmens für 137 US-Dollar je Aktie und zahlen hierfür 2,4 Milliarden US-Dollar, wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte. Beide Unternehmen hatten sich zuvor auf die Transaktion geeinigt.

Boehringer will Produktionsstandort in Spanien verkaufen

INGELHEIM - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim plant den Verkauf eines Produktionsstandortes für Wirkstoffe im spanischen Malgrat. Die Veräußerung solle bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein, sagte eine Unternehmenssprecherin am Dienstag in Ingelheim. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. Künftig werde es dann nur noch zwei eigene Standorte zur chemischen Herstellung von Wirkstoffen für Medikamente geben, und zwar in Ingelheim und dem italienischen Fornovo.

Weitere Meldungen

-Baden-Württemberg investiert 400 Millionen in Unikliniken

-K+S ringt mit Produktionsproblemen in Kanada - Jahresprognose steht noch

-Wohl doch kein Streik mehr im Juni bei Air France

-Frankfurter Flughafen rüstet sich auf Ansturm der Urlauber

-Baugenehmigungen für Wohnungen steigen wieder

-'BöZ': Deutsche Börse erhöht Listing-Gebühren in Frankfurt

-IPO: Capsensixx muss bei Börsengang kürzer treten

-Bürgerschaft soll Drei-Milliarden-Kredit für HSH Nordbank bewilligen

-ZDF will enger mit ORF und SRF zusammenarbeiten

-dpa-Gruppe steigert Umsatz - Erfolg mit digitalen Angeboten

-TV-Werbekunden beklagen Reichweitenverluste der Privatsender

-Hamburgs Teststrecke für autonomes Fahren führt durch Innenstadt

-Kreise: Finanzierungsverordnung soll Reform der Pflegeausbildung ergänzen

-Soundcloud bringt Werbekampagne für Musiker nach Deutschland

-Gesundheitsminister treffen auf Proteste - Personalmangel in Kliniken

-Maritimer Koordinator: Schädliche Schiffs-Abgase vermeiden

-ROUNDUP: Flugtickets sind zu Jahresbeginn teurer geworden°

