Bram Schot übernimmt kommissarisch den Audi-Vorstandsvorsitz vom inhaftierten Rupert Stadler. Auf den gebürtigen Niederländer kommen turbulente Wochen und womöglich sogar Monate zu. Seine wichtigsten Aufgaben.

Rund 30 Stunden nach der Festnahme von Rupert Stadler ist ein neuer Audi-Chef gefunden. Der gebürtige Niederländer Bram Schot übernimmt die Leitung von Audi, Stadler wurde vom Aufsichtsrat beurlaubt, wie das Unternehmen mitteilte. Dem Beschluss waren stundenlange Diskussionen der Aufsichtsräte von VW und Audi am Montag vorausgegangen.

Nach dem Ingolstädter Gremium tagten am Dienstag erneut die Wolfsburger Kontrolleure. Der Grund: Stadler war in seiner Position als Audi-Chef seit 2010 qua Amt Mitglied des Volkswagen-Konzernvorstands. Bei dem Vorstandsumbau in diesem April hatte Stadler noch zusätzliche die Verantwortung für den Konzernvertrieb übernommen. Am Dienstag teilte VW mit, der Aufsichtsrat habe der Bitte Stadlers entsprochen, "ihn von seinen Aufgaben als Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG zu entbinden". Die Entbindung sei vorübergehend, bis "zur Klärung des Sachverhalts, der zu seiner Verhaftung geführt hat".

Dass Schot langfristig Audi-Chef bleibt, erwarten Unternehmenskenner nicht. Wie lange die Interimsphase dauert ist ebenso offen wie die Frage, wie lange Stadler im Gefängnis bleiben muss. Klar ist jedoch: Auf Schot, der erst im September 2017 zu Audi kam, kommen jetzt turbulente Wochen und womöglich sogar Monate zu.

Aufgabe I: Für Transparenz sorgen

Mit der Festnahme Stadlers hat der Konzern die Quittung für seine zögerliche Aufklärung und mangelnde Kooperation mit den Behörden erhalten. Trotz anderslautender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...