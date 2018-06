Ein drohender weltweiter Handelskrieg belastet die Aktienmärkte. Doch einige Indikatoren signalisieren, dass es zu keinem Crash kommen sollte.

Nach der EZB-Sitzung am Donnerstag der vergangenen Woche war die Börsianer-Welt noch in Ordnung. Der Dax kletterte nach der Entscheidung, zumindest bis zum Sommer 2019 die Null-Zinspolitik beizubehalten über die Marke von 13.100 Punkten.

Manche Analysten sprachen sogar von einem neuen möglichen Angriff auf das bisherige Rekordhoch, dass die Frankfurter Benchmark im Januar dieses Jahres mit 13.596 Punkten markierte.

Doch nur wenige Tage später herrscht wieder Sommer-Blues an den Aktienmärkten: Die Gewinne vom vergangenen Donnerstag haben sich wieder in Luft aufgelöst. Das deutsche Börsenbarometer verlor am heutigen Mittwoch zwischenzeitlich fast zwei Prozent und rutschte auf 12.600 Zähler - und damit auch unter die 200-Tage-Linie, ein wichtiger Indikator für langfristige Investoren.

Der Grund für diesen negativen Umschwung ist die weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump drohte China mit neuen Zöllen auf Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar, die Regierung in Peking sprach von Erpressung und kündigte Gegenmaßnahmen an.

Investoren verkauften Aktien und deckten sich im Gegenzug mit als sicher geltenden Anlagen wie Gold und deutschen Staatsanleihen ein. Die höhere Nachfrage nach deutschen Bonds drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Zweieinhalb-Wochen-Tief von 0,35 Prozent. Die "Anti-Krisenwährung" Gold verteuerte sich um ein halbes Prozent auf 1284 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

"Hier bekriegen sich die beiden Lokomotiven der Weltwirtschaft", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das Thema hat das Potenzial, die Weltwirtschaft in eine Rezession zu stürzen."

Rezessionsängste - das ist offenbar das entscheidende Wort an der Börse. "So langsam muss man sich fundamental fragen, ob und inwieweit ...

