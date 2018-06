=== 01:50 JP/BoJ, Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 26./27. April *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj 09:00 DE/International Bankers Forum (IBF), Veranstaltung zum Thema: "Future Europe - "The Future of Europe - Inter- linked Financial Centers", u.a. Teilnahme von Societe- Generale-Chairman Bini Smaghi, Bafin-Präsident Hufeld und Deutsche-Bank-Chef Sewing, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Patrizia Immobilien AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Evotec AG, HV, Hamburg 10:00 DE/Aumann AG, HV, Beelen 10:00 DE/Brenntag AG, HV, Düsseldorf *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 RU/Fußball-WM Gruppe B: Portugal - Marokko, Moskau *** 14:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede bei Bankwirtschaftlicher Tagung der Volksbanken und Raiffeisenbanken, Berlin *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -130,00 Mrd USD zuvor: -128,16 Mrd USD *** 15:30 PT/EZB, Geldpolitisches Forum (seit 18.6.), u.a. Panel-Teilnahme von EZB-Präsident Draghi, Fed-Chef Powell und BoJ-Gouverneur Kuroda, Sintra *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 17:00 RU/Fußball-WM Gruppe A: Uruguay - Saudi-Arabien, Rostow am Don 20:00 RU/Fußball-WM Gruppe B: Iran - Spanien, Kasan - JO/LB/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Jordanien und in den Libanon (bis 22.6.) - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: S&P-100 + NEUAUFNAHME - Nvidia S&P-100 + HERAUSNAHME - Time Warner ===

