BURCONS ERBSENPROTEINE PEAZAZZ UND PEAZAC ERHALTEN UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

GRAS-ZULASSUNG BEI AMERIKANISCHER LEBENSMITTELBEHÖRDE FDA EINGEREICHT

Vancouver, British Columbia, Kanada, 18. Juni 2018 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU), ("Burcon" oder das "Unternehmen") führend bei Technologien zur Extraktion, Reinigung und Isolierung natürlicher Produkte, freut sich mitzuteilen, dass die Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) des Unternehmens die erste Unbedenklichkeitsbescheinigung ("self-affirmed"), den sogenannten GRAS-Status (Generally Recognized As Safe) erhalten haben. Das Unternehmen hat ein formelles Melde-Dossier bei der U.S.-amerikanischen Lebensmittelbehörde ("FDA") offiziell eingereicht. Burcon hat dafür Experten beschäftigt, um proaktiv Hinweise zu sammeln und den wissenschaftlichen Beweis zu erbringen, der notwendig ist, um diese wichtige FDA-Bescheinigung zu erhalten, dass Burcons Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) sicher und unbedenklich sind. Der Erhalt des GRAS-Status ist wichtig für die Akzeptanz und die Verwendung dieser Proteine durch führende Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Der GRAS-Status beseitigt regulatorische Hindernisse für Nahrungs-Innovatoren, Käufer von Zusatzstoffen und Käufern für den gastronomischen Massenmarkt, Burcons Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac bei ihren Produktangeboten einzusetzen. Die Nachfrage nach Erbsenprotein steigt rasant und Erbsenprotein ist jetzt ein begehrter Inhaltsstoff sowohl für die schnell wachsenden, auf kulinarische Spezialitäten konzentrierten Unternehmen wie auch für große multinationale Konsumgüterunternehmen, die auf die Verbrauchernachfrage nach natürlicheren Produkten mit hohem Nährwert reagieren. Damit ein Inhaltsstoff als unbedenklich und sicher eingestuft wird, müssen die wissenschaftlichen Daten und Informationen über die geplante Verwendung der Substanz breit anerkannt sein und es muss einen Konsens unter den qualifizierten Wissenschaftler bestehen, dass die Daten und Informationen unter den Bedingungen der geplanten Verwendung sicher sind. Der GRAS-Status ist die herkömmliche Bezeichnung der amerikanischen Lebensmittelbehörde FDA für unbedenkliche Lebensmittelzusatzstoffe in Nahrung und Getränken. Mit der heutigen Meldung haben Peazazz(R) und Peazac(R) diese offizielle GRAS-Bezeichnung. Burcon hat entschieden darüber hinaus, auch die weitergehende GRAS-Zulassung für Peazazz(R) und Peazac(R) zu beantragen. Diese GRAS-Zulassung ist ein zusätzliches freiwilliges Verfahren, bei dem das Unternehmen die FDA informiert, dass die Verwendung des Inhaltsstoffes unbedenklich und sicher ist. Ein Inhaltsstoff erhält die GRAS-Zulassung, wenn die FDA den Antrag geprüft hat und keine Einwände bezüglich der GRAS-Zulassung geltend macht. Wie heute gemeldet, hat die Burcon bei der FDA das formelle Melde-Dossier für die Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) eingereicht. Dennoch ist es wichtig festzuhalten, dass die Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) bereits von heute an für ihre geplanten Anwendungen als unbedenklich und sicher eingestuft sind. Die Nachfrage der Verbraucher nach hervorragend schmeckenden und nährstoffreichen Lebensmitteln ist auf einem Allzeithoch und Burcon ist fest entschlossen, sein neuartiges Erbsenprotein auf die globalen Märkte zu bringen. Burcon ist ein Pionier in der Entwicklung neuartiger pflanzenbasierter Protein-Inhaltsstoffe und hat Technologien entwickelt für die Produktion von wertvollen Proteinen aus einer Vielzahl pflanzlicher Quellen, darunter: Soja, Hülsenfrüchte (einschließlich Erbse), Raps, Hanf und Flachs, um nur einige zu nennen. Die Erbse bietet dem Verbraucher wichtige Vorteile - und auch den Landwirten, da deren Produktion umweltfreundlich ist und eine herausragende Eiweißquelle darstellt. Es gibt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in milchfreien und vegetarischen Nahrungsmitteln, in Sport- und Diätprodukten, als Nahrungsergänzung für Senioren und in Kliniken. Burcons Erbsenprotein Peazazz(R) hat einzigartige geschmackliche Eigenschaften und eine außergewöhnliche Löslichkeit, es ist geeignet für die Verwendung in Getränken, milchfreien Produkten, als Mahlzeitenersatz und für eine Vielzahl weitere gesunder und schmackhafter Produktanwendungen in flüssiger und fester Form. "Die heutige Meldung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Burcons neuartigen Erbsenproteinen Peazazz and Peazac", sagte Johann Tergesen, Burcons Präsident und Chief Operating Officer. Er setzte hinzu: "Wir freuen uns darauf, unsere neuen Produkte mit Erbsenprotein den Kunden und Verbrauchern in Kanada, Nordamerika und weltweit anzubieten." Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist führend in der Entwicklung funktionell überlegener pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY ist in säurehaltigen Getränken vollkommen transparent und bietet einen qualitativ hochwertigen Protein-Nährwert und einzigartige Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca. Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 21. Juni 2017, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren. CLARISOY ist eine Handelsmarke von Archer Daniels Midland Company. Media & Industry Contact: Paul Lam Manager, Business Development Burcon NutraScience Corporation Tel (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. ISIN CA1208311029

