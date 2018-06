Angela Merkel verliert mit ihrer Ablehnung von Zurückweisungen nicht nur den Rückhalt in der Bevölkerung. Deutschland gerät in eine schwache Verhandlungsposition gegenüber den EU-Partnern.

Der deutschen Öffentlichkeit wird von der Bundeskanzlerin schon einiges zugemutet in diesen Tagen. All die Meldungen über ein offenbar weitgehend dysfunktionales Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das tausendfach ungerechtfertigte Asylbescheide erteilte. Ein des Mordes Verdächtiger, der zuvor nicht in den Irak abgeschoben werden konnte, dorthin zurück "flüchtet", festgenommen und wieder nach Deutschland geflogen wird. Nun wird durch den Konflikt zwischen der Bundeskanzlerin und ihrem Innenminister Horst Seehofer auch noch bekannt, was letzterer einen "Skandal" nennt: An der deutschen Grenze wird zumindest seit 2015 auch Menschen die Einreise nicht verweigert, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind, ja sogar Menschen mit in Deutschland abgelehntem Asylbegehren und Einreiseverbot wurden bisher nicht zurückgewiesen.

Der Preis für ihre Ablehnung der Zurückweisung unberechtigt Einreisender in nationaler Verantwortung ist aber nicht nur ein schwerer unionsinterner Konflikt und der Verlust des Rückhalts in der Bevölkerung. Laut einer Insa-Umfrage verlieren CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche zwei Punkte und erreichen nur noch 29 Prozent. Der ARD-Deutschlandtrend besagt, dass sich 86 Prozent der Deutschen eine konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber wünschen, noch 62 Prozent die Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der Grenze.

Dazu kommt: Angela Merkel hat sich - und nicht zuletzt den deutschen Steuerzahler und Sparer - in eine Abhängigkeit von den europäischen Partnern bugsiert. Ihr Begehren einer "europäischen Lösung" oder zumindest bilateraler Abmachungen mit denjenigen EU-Staaten, in die die nicht Einreiseberechtigten zurückgewiesen werden sollen, dürfte wohl noch ganz handfeste finanzielle Zusatzbelastungen und Risiken bedeuten. Denn die betreffenden Regierungen werden Merkel diese Abmachungen, die sie der CSU und ihren Wählern bald zu präsentieren verspricht, nicht umsonst geben. Zumindest wird Merkel die Verhandlungsbereitschaft der Partner in der Frage der Rücknahme der Migranten nicht durch allzu große Härte bei den Verhandlungen um die Zukunft der Eurozone strapazieren wollen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat schon im vergangenen Jahr klargestellt, was er sich wünscht. Einige seiner Forderungen hat die Kanzlerin mehr oder weniger ...

