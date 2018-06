Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Manager von börsennotierten deutschen Unternehmen müssen sich nach Einschätzung des Top-Bankers Christian Kames verstärkt darauf einstellen, dass aktivistische Investoren wie der US-Hedgefonds Elliott sich bei ihnen einkaufen und das Geschäft aufmischen. Der Chef des deutschen Investmentbankings bei der US-Bank J.P. Morgan rechnet damit, dass der Erfolg solcher Investoren weitere Nachahmer anlocken wird.

Feindliche oder ungebetene Übernahmeangebote spielen dagegen aus Sicht des Bankers trotz steigender internationaler Bedeutung in Deutschland auch künftig nur eine untergeordnete Rolle. Die Hürden für einen Erfolg seien hierzulande höher als anderswo, sagte Kames am Dienstag auf einer Veranstaltung des Deutschen Aktieninstituts und verwies auf das deutsche Übernahmerecht.

In diesem Jahr sind bisher kaum ungebetene Angebote bekannt geworden. Dabei ist das Gesamtvolumen an Fusionen und Übernahmen (M&A) in Deutschland nach Zahlen von Dealogic und Factset mit 160,1 Milliarden Dollar seit Jahresbeginn schon nicht mehr weit vom Niveau des gesamten Vorjahres entfernt. 2018 insgesamt, so Kames, dürfte das Volumen des starken Jahres 2016 wieder erreicht werden, in dem die 57 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Monsanto durch Bayer in die Rechnung einfloss.

Kames sieht mit dem Einstieg von Elliott bei Thyssenkrupp eine "neue Qualität" bei den akivistischen Investoren. Der Hedgefonds setzt den Konzern mit Äußerungen in den Medien derzeit öffentlich unter Druck, fordert eine Neuverhandlung der Stahlfusion mit Tata und hat eine Ablösung von Thyssenkrupp-Konzernchef Heinrich Hiesinger gefordert. Dazu braucht er kein Mandat im Aufsichtsrat. Immer noch sei bei vielen Vorständen das Bewusstsein für derlei Gefahren nicht ausreichend vorhanden, kritisiert Kames.

Der Trend sei eindeutig zu belegen: Die Zahl der aktivistischen Kampagnen ist laut J.P. Morgan von 2011 bis 2017 um fast 90 Prozent auf 662 gestiegen. Mehr als die Hälfte der Kampagnen fand zuletzt außerhalb der USA statt. Sechs Jahre zuvor galt das nur für ein knappes Viertel. Deutlich mehr als verdoppelt hat sich in dieser Zeit auch das verwaltete Vermögen, auf das aktivistische Investoren zurückgreifen können.

Einer gemeinsamen Studie des Deutschen Aktieninstituts und der internationalen Wirtschaftskanzlei White & Case zufolge sind börsennotierte deutsche Unternehmen immerhin für mögliche Übernahmeversuche grundsätzlich gewappnet, wobei vor allem große DAX- und MDAX-Konzerne vermehrt Ressourcen dafür aufbringen.

Zwei Drittel von 44 Unternehmen, die an einer Umfrage teilnahmen, bezeichneten die regelmäßige Analyse von Aktienperformance und Aktionärsstruktur als wichtig, um das Risiko übernommen zu werden, besser einschätzen zu können. Ein Drittel setzt auch auf Analysen der relativen Performance sowie der Rückmeldungen von Investoren.

Notfallpläne für den Fall des Falles mit möglichen Verteidigungsplänen halten fast alle Firmen für wichtig oder sehr wichtig. Drei Viertel aller Befragten nennen es aber "praktisch ausgeschlossen" oder "unwahrscheinlich", in den nächsten drei Jahren übernommen zu werden. 40 Prozent wurden allerdings schon einmal von einem strategischen Investor angesprochen, überdurchschnittlich galt das für Unternehmen aus dem SDAX und dem TecDAX, wie es in der Studie heißt.

