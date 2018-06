Bei der Fußball-WM in Russland hat Japan gegen Kolumbien mit 2:1 gewonnen. Shinji Kagawa hatte die Asiaten in der 6. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht, Kolumbiens Carlos Sanchez musste zuvor mit der ersten roten Karte bei diesem Turnier wegen Handspiels vom Platz.

Kolumbien konnte dennoch in der 39. Minute durch Juan Quintero ausgleichen. In der 73. Minute brachte Yuya Osako Japan dann erneut in Führung. Die anderen beiden Mannschaften in WM-Gruppe H, Polen und Senegal, bestreiten ihre Partie am Abend in Moskau.