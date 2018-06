Ob die Geldhäuser die Verträge überhaupt kündigen dürfen, ist umstritten. Verbraucherschützer und Juristen greifen die Sparkassen an.

Mit der Sparkasse Mansfeld-Südharz hat eine weitere Sparkasse Prämiensparverträge gekündigt. Das teilte die Sparkasse aus Lutherstadt Eisleben vergangene Woche mit. Es geht in diesem Fall um 1900 Verträge.

Bisher war von zehn Sparkassen, die meisten aus Sachsen-Anhalt und Sachsen, bekannt, dass sie Prämiensparverträge gekündigt haben. Insgesamt sind mehrere tausend Kunden betroffen. Die Sparkassen gehen alle davon aus, dass sie die Sparverträge mit einer Frist von drei Monaten kündigen dürfen, zumindest wenn der Kunde einmal die höchste Prämie erhalten hat.

Verbraucherschützer sehen das allerdings anders. Sie meinen, das Ziel der Prämiensparverträge sei der langfristige Vermögensaufbau: Erst wenn ein Kunde etliche Jahre spart, erzielt er eine ansehnliche Rendite - und nicht, nachdem er nur einmal die höchste Prämie erhalten hat.

Rückendeckung erhalten die Verbraucherschützer dabei durch Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. In zwei Aufsätzen kommen Juristen zu der Einschätzung, dass die Sparkassen kein Kündigungsrecht haben - auch nicht im aktuellen Niedrigzinsumfeld, meint Marcus Stößer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Bank- und Kapitalmarktrecht an ...

