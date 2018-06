Zürich (ots) -



Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

(MEM-Industrie) leistet in der Schweiz sowie weltweit einen wichtigen

Beitrag zur effizienten Nutzung knapper Ressourcen und zur Reduktion

schädlicher Emissionen. Alleine in der Schweiz haben die

Swissmem-Mitgliedfirmen im Vergleich zu 1990 ihren Energieverbrauch

um 45 Prozent reduziert. Im gleichen Zeitraum haben sie den

CO2-Ausstoss um 59 Prozent gesenkt. Die MEM-Industrie hat für sich

betrachtet die Klimaziele des Bundes für 2030 schon längst erreicht.

Die MEM-Branche produziert in der Schweiz vergleichsweise

emissionsarm - und dies bei hoher Wertschöpfung. Die grössten Hebel,

um den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoss weiter zu reduzieren,

liegen somit im Ausland. Die MEM-Industrie hat die Technologien, um

weltweit einen substanziellen Beitrag zu einer nachhaltigen

Wirtschaft zu leisten. Damit sie mit ihren Lösungen weltweite

Skaleneffekte erzielen kann, braucht sie einen möglichst

hindernisfreien Zugang zu den Absatzmärkten.



Der 12. Swissmem-Industrietag fand heute unter dem Titel «Zukunft

gestalten - Mit High-Tech aus der Industrie zu einer nachhaltigen

Wirtschaft» im Hallenstadion Zürich statt. Mehr als 1'300 Personen

aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Forschung nahmen daran teil.

Unternehmen aus der Swissmem-Mitgliedschaft präsentierten innovative

Lösungen und diskutierten die Rolle der Industrie auf dem Weg zu

einer nachhaltigen Wirtschaft. Neben Bundesrat Ignazio Cassis

sprachen profilierte Persönlichkeiten zum Thema Nachhaltigkeit,

darunter Joe Kaeser, CEO Siemens, und Swissmem-Präsident Hans Hess.



Die Unternehmen der Schweizer MEM-Industrie leisten mit ihren

Produkten und Technologien weltweit einen wichtigen Beitrag zur

effizienten Nutzung knapper Ressourcen sowie zur Reduktion

schädlicher Emissionen. Viele haben die Bedeutung der Nachhaltigkeit

schon früh erkannt und bereits grosse Umsetzungsschritte realisiert.

Im Vergleich zu 1990 haben die Swissmem-Mitgliedfirmen in der Schweiz

ihren Energieverbrauch um 45 Prozent und ihren CO2-Ausstoss sogar um

59 Prozent reduziert - und dies bei gleichzeitig höherer

industrieller Wertschöpfung. Zurzeit liegt der Anteil der

MEM-Industrie an den gesamten inländischen CO2-Emissionen bei

lediglich vier Prozent. Die Schweizer MEM-Industrie hat rein für sich

betrachtet die Klimaziele des Bundes für das Jahr 2030 schon längst

erreicht.



Die grossen Hebel liegen im Ausland



Eine Analyse des Instituts für Umweltingenieurwissenschaften der

ETH Zürich zeigt, dass rund 80 Prozent der Treibhausgas-Emissionen

der Schweizer MEM-Industrie in der ausländischen Zulieferkette

anfallen. Die industrielle Produktion in der Schweiz ist dagegen

emissionsarm. Generell weist die Schweizer MEM-Industrie im

Verhältnis zur Wertschöpfung einen relativ kleinen Ausstoss an

direkten Treibhausgas- und Feinstaub-Emissionen auf. Die Gründe dafür

liegen in der Substitution von fossilen Brennstoffen durch weniger

CO2-intensive Alternativen sowie in der gezielten Reduktion des

Energieverbrauchs. Die MEM-Industrie profitiert dabei vom CO2-armen

Strom-Mix der Schweiz. Aber auch Auslagerungen emissonslastiger

Wertschöpfungsschritte ins Ausland trugen zu den Reduktionen bei. Die

grössten Hebel für künftige Reduktionsmassnahmen liegen somit in der

ausländischen Zulieferkette. Die Schweizer MEM-Unternehmen

beschäftigen im Ausland weit mehr Mitarbeitende (512'000) als in der

Schweiz (325'000). Die Unternehmen sollten von der Politik somit

ermutigt werden, Massnahmen zur CO2-Reduktion im Ausland zu tätigen.

Sie kann das tun, indem CO2-Reduktionen im Ausland in gleichem Umfang

wie jene im Inland an nationale Klimaziele anrechenbar gemacht und

entsprechende bilaterale Abkommen mit geeigneten Partnerländern

abgeschlossen werden. Das Klimaabkommen von Paris erlaubt dies

grundsätzlich.



Weltweiter Beitrag der Schweizer Industrieprodukte zur

ökologischen Nachhaltigkeit



Die Schweizer MEM-Industrie verfügt über Technologien, die ein

nachhaltiges Wirtschaften oft überhaupt erst möglich machen.

Geringerer Energieverbrauch, effiziente Nutzung von Rohstoffen und

direkte CO2-Reduktionen sind heute wichtige Merkmale der Produkte und

Dienstleistungen von Schweizer MEM-Firmen. In Bezug auf die

Umweltwirkung ist dies entscheidend, denn gemäss Fallstudien der ETH

verbrauchen die meisten MEM-Produkte während ihrer Nutzung weitaus

mehr Energie als für ihre Herstellung benötigt wurde. Wenn

umweltschonende Schweizer Maschinen oder Anlagen in einem Land mit

CO2-intensiver Stromproduktion eingesetzt werden, fallen deren

besondere Qualitäten noch mehr ins Gewicht.



Durch den Export umweltoptimierter Produkte kann die MEM-Industrie

im Ausland eine viel grössere Wirkung zur CO2-Reduktion entfalten als

es in der Schweiz möglich ist. Im Hinblick auf eine weltweite

Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft ist es deshalb ein

Gewinn, wenn die Weltmärkte für die Schweizer Industrie offen

bleiben. Die zahlreichen Freihandelsabkommen und auch die bilateralen

Verträge mit der EU stützen somit indirekt auch die globalen

Klimaziele.



Soziale Nachhaltigkeit



Neben den ökologischen und ökonomischen Komponenten umfasst der

Begriff Nachhaltigkeit auch soziale Aspekte. Die Schweizer

MEM-Industrie ist diesbezüglich ebenfalls gut unterwegs. Viele

Schweizer Industrie-Unternehmen machen seit Jahren grosse

Anstrengungen im Bereich der «Corporate Social Responsibility». Sie

haben sich freiwillig internationalen Standards angeschlossen sowie

eigene Grundsätze und Vorschriften formuliert. Die Volksinitiative

zur Unternehmensverantwortung empfinden die Unternehmerinnen und

Unternehmer der MEM-Industrie deshalb als unnötig und übertrieben.

Sie ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die sich schon seit

Jahrzehnten engagieren und dabei viel erreicht haben.



Aber auch im Inland lebt die MEM-Industrie die soziale

Nachhaltigkeit. Die Swissmem-Mitgliedfirmen haben an der heutigen

Mitgliederversammlung einem neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die

MEM-Industrie zugestimmt. Es ist ein modernes Vertragswerk, das den

Entwicklungen von Wirtschaft und Gesellschaft ausgewogen Rechnung

trägt. Der neue GAV beinhaltet verschiedene Massnahmen zur Förderung

und Weiterbildung der Mitarbeitenden in der MEM-Branche. Er gibt mit

der «MEM-Passerelle 4.0» zudem konkrete Antworten auf die zu

erwartenden Veränderungen in der Arbeitswelt von morgen. Damit

leistet der neue GAV einen nachhaltigen Beitrag zur

Arbeitsmarktfähigkeit der Menschen aller Altersstufen und damit zum

sozialen Frieden in der Schweiz.



Originaltext: Swissmem

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053245

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053245.rss2



Kontakt:

Ivo Zimmermann, Leiter Kommunikation

Philippe Cordonier, Responsable Suisse romande

