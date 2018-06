Im Asylstreit der Schwesterparteien CDU und CSU hat EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos Deutschland zur Zusammenarbeit mit seinen Nachbarländern aufgefordert. "Ich rufe alle dazu auf, mehr Vertrauen und Solidarität zwischen den EU-Staaten zu zeigen", sagte Avramopoulos am Dienstag in Brüssel. Die Zusammenarbeit müsse geprägt sein durch die europäischen Prinzipien der Solidarität und der Verantwortung. "Wir sollten jenen keinen Raum lassen, die diese europäischen Werte in Zweifel ziehen."

Am Montag hatten CDU und CSU vereinbart, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zwei Wochen Zeit erhält, um mit EU-Partnern über die Aufnahme von Flüchtlingen zu verhandeln. Anderenfalls will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf eigene Faust Zurückweisungen an der Grenze anordnen./wim/DP/tos

