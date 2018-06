Es ehrt die Marken, doch kann es gleichzeitig einen Schaden in Millionenhöhe verursachen. Die Rede ist von Produktfälschungen. Marken wie Louis Vuitton, Prada oder Adidas sind ständig von Fälschungen betroffen. Während die Markenfälscher, die ihrer illegalen Tätigkeit in großem Stil nachgehen, fast so viel Geld verdienen wie die offiziellen Hersteller selbst, wenden die Hersteller der Produkte Unsummen dafür auf, gegen Produktfälschungen vorzugehen.

Im Kampf gegen illegale Fälscher: Auch ... (Lukas Burmester)

Den vollständigen Artikel lesen ...