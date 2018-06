Mainz (ots) -



Woche 25/18 Mittwoch, 20.06.



5.05 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Das Kolosseum Großbritannien 2017



8.20 ZDF.reportage Deutschland XXL Frankfurt - Flughafen der Superlative Deutschland 2018



8.50 ZDF.reportage Deutschland XXL Hamburg - Hafen der Superlative Deutschland 2018



9.20 Containerschiff XXL Die MOL Triumph und der Hamburger Hafen Deutschland 2017



9.50 ZDF.reportage Deutschland, Deine Ämter Die Fahnder vom Zoll Deutschland 2018



10.20 Mördern auf der Spur Verräterische DNA Deutschland 2016



10.50 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 2016



11.20 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu Deutschland 2016



11.50 Mördern auf der Spur Tödliche Habgier Deutschland 2016



12.20 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 12.50 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016



13.20 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016



13.50 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017



14.35 ZDFzoom Laut, schmutzig, gefährlich Warum immer mehr LKW unsere Straßen verstopfen Deutschland 2017



15.05 planet e.: Risiko Elektroauto - Stromnetz am Limit? Deutschland 2017



15.35 planet e.: Deutschland macht Müll Deutschland 2018



16.05 Die Subway-Falle Falsche Versprechen des Sandwich-Giganten



16.50 planet e.: Garantie vorbei - Gerät kaputt Deutschland 2016



17.20 ZDFzoom Lebensgefahr trotz Prüfplakette? Warum TÜV und Co. versagen Deutschland 2017



17.50 ZDFzoom Kfz-Markenwerkstätten auf dem Prüfstand Deutschland 2017



18.20 ZDFzoom Die Handy-Abo-Falle Wie Kunden reingelegt werden Deutschland 2017



23.10 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017



23.55 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel



0.40 Terra X Mission X - Durchbruch bei Suez Durchbruch bei Suez Deutschland 2006



1.20 ZDF Expedition Mission X - Wettlauf der Giganten Deutschland 2006



2.05 ZDF Expedition Mission X - Lohn des Schreckens Deutschland 2006



2.50 ZDFzeit Superbauten der Geschichte: Kreml Deutschland 2018



3.35 ZDF-History Gefangen im Kreml - Die russischen First Ladies Deutschland 2018



4.20 Krieg der Bauten Der Wettkampf der Architekten im geteilten Berlin Deutschland 2014



