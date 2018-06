Die beiden Staaten könnten von MSCI als Schwellenländer eingestuft werden und damit milliardenschwere Geldströme in Gang setzen.

Saudi-Arabien und Argentinien stehen am Kapitalmarkt vor einem Ritterschlag. Der Indexanbieter MSCI könnte beide am Mittwoch in den Rang eines Schwellenlandes erheben. Sollte den Ländern der Sprung in das von Investoren weltweit beachtete und nachgebildete Börsenbarometer gelingen, könnte das milliardenschwere Geldströme in Gang setzen.

Vor allem passive Investoren, wie im Fall von börsennotierten Indexfonds (ETFs), müssen bei einer Änderung der Zusammensetzung nachziehen. Aber auch aktiv gesteuerte Anlagen nutzen die Indizes als Orientierung. Die Marktmacht von MSCI ist gewaltig: Die Schwellenländer-Indizes werden von Portfolios mit einem Volumen von rund 1,7 Billionen Dollar abgebildet.

