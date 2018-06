Hamburg (ots) - Gestern präsentierte das Modeunternehmen Ernsting's family im Hotel Atlantic in Hamburg auf seiner jährlichen Fashion Show die Herbst/Winterkollektion 2018. Es tummelten sich auf dem roten Teppich zahlreiche prominente Gesichter wie Motsi Mabuse (schwanger) und ihre Mutter, ESC-Teilnehmer Michael Schulte mit seiner schwangeren Frau Katharina, Giovanni und Jana Ina Zarrella, die Moderatorinnen Anastasia Zampounidis, Milka Loff Fernandes und Anna Kraft (schwanger), Jan Kralitschka, Oliver Tienken, Mirja du Mont, Peyman Amin, Leonard Freier mit seiner Frau sowie die Schauspieler Jo Weil und Josephine Welsch (schwanger) mit ihrem Freund.



Mit ungewohnten Rundungen zeigten sich die prominenten Modelle wie Miriam Höller und die Topmodels Toni und Klaudia mit K. Stolz zeigten sie mit der neuen Ernstings's family Schwangerschaftskollektion einen kugelrunden Bauch, um sich kurz danach wieder schlank und rank in eleganter Lingerie zu präsentieren. Tolle Plus Size-Outfits für Frauen mit Kurven zeigten die Curvy Models Angelina Kirsch und Hanna Wilperath.



Für die neue Saison hält Ernsting's family eine spannende Produktpalette bereit. Kuschelige Strickartikel, zarte Viskoseblusen und Jeans in unterschiedlichen Schnittvariationen ergeben spannende Herbst-Looks für die Damenwelt. Hinzukommen leichte Daunenjacken, gefütterte Mäntel und Regenjacken. Die Farbwelt zeigt sich dominiert von frischen Beerentönen, zurückhaltendem Grau, Grünnuancen und klassischem Blau. Besonderes Highlight: die neue Schwangerschaftskollektion Gina MAMA. Ab August 2018 sind die neuen Kollektionen in den Ernsting's family Filialen und online auf www.ernstings-family.com erhältlich.



Über Ernsting's family



Ernsting's family ist mit rund 1.850 Filialen, einer Online-Präsenz und rund 12.000 Mitarbeitern einer der größten Cross-Channel-Anbieter im deutschen Textileinzelhandel. Das Unternehmen mit Sitz in Coesfeld, Westfalen bietet Mode und Accessoires für die ganze Familie mit den Schwerpunkten Wäsche, Damen- und Kinderbekleidung.



Downloads zur freien und unbegrenzten Verfügung: Hochauflösendes Bildmaterial: https://secure.service-ehg.com/download.xhtml?id=22c579b2e9bd4896be1470d35fc33ce c Rough Cut (O-Töne Red Carpet): https://we.tl/zPi0wlN64S Rough Cut (O-Töne After Party): https://we.tl/DEAe3SldkC Rough Cut (Schnittbilder): https://we.tl/BGul35syJJ Vertonter Videobeitrag (02:22 Min.): https://we.tl/CbKxIirZbl



