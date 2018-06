ROUNDUP 3/Neue Strafzölle: China wirft USA 'Erpressung' vor

PEKING - Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump bewegen sich China und die USA auf einen handfesten Handelskrieg zu. Peking kündigte am Dienstag Vergeltung an, kurz nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (172,3 Milliarden Euro) in Auftrag gab. Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, entsprechende Produkte zu bestimmen.

ROUNDUP 2: Kim und Xi demonstrieren nach Singapur-Gipfel Geschlossenheit

PEKING - Eine Woche nach seinem historischen Treffen mit US-Präsident Donald Trump sucht Kim Jong Un die Nähe zu China. Bereits zum dritten Mal seit März reiste Nordkoreas Machthaber ins Nachbarland und demonstrierte so Geschlossenheit mit Präsident Xi Jinping. Chinas Staatsfernsehen zeigte Bilder der beiden Staatsführer zum Auftakt des zweitägigen Besuches bei einer offiziellen Begrüßungszeremonie in Pekings Großer Halle des Volkes. Kim Jong Un wurde dabei von seiner Frau Ri Sol Ju begleitet.

ROUNDUP: Merkel und Macron wollen Investitionsoffensive für Europa

MESEBERG - Deutschland und Frankreich wollen eine milliardenschwere Investitionsoffensive in Europa starten. Dazu soll ein Eurozonen-Budget im Rahmen der bisherigen Haushaltstrukturen geschaffen werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag nach einem Spitzentreffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im brandenburgischen Meseberg.

USA: Baubeginne steigen deutlich - Genehmigungen fallen

WASHINGTON - Die US-Bauwirtschaft hat sich im Mai durchwachsen entwickelt. Während die Zahl der neu begonnenen Bauten stieg, fielen die Genehmigungen für Neubauten zurück. Wie aus Zahlen des Handelsministeriums vom Dienstag hervorgeht, stiegen der Baubeginne zum Vormonat um 5,0 Prozent auf annualisiert 1,35 Millionen. Analysten hatten im Mittel einen Zuwachs um 1,9 Prozent erwartet. Der Rückgang im Vormonat wurde von 3,7 auf 3,1 Prozent korrigiert.

ROUNDUP: EZB-Chef Draghi will bei erster Zinsanhebung geduldig sein

SINTRA - Die Europäische Zentralbank (EZB) wird trotz einer absehbar weniger lockeren Geldpolitik nichts überstürzen, wenn es um die erste Zinsanhebung im Euroraum seit Jahren geht. Die Notenbank werde bei der Bestimmung des Zeitpunkts für die erste Zinsanhebung geduldig vorgehen, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Dienstag in seiner Eröffnungsrede zur EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra. Die daran anschließende geldpolitische Straffung werde graduell erfolgen, ergänzte Draghi. Der Euro reagierte auf die Äußerungen mit weiteren Verlusten und fiel bis auf 1,1531 US-Dollar.

ROUNDUP: Ifo Institut und RWI senken Wachstumsprognosen für Deutschland deutlich

BERLIN/ESSEN - Wegen internationaler Gefahren bewerten führende Wirtschaftsforschungsinstitute die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland deutlich skeptischer. So haben das Münchner Ifo Institut und das Essener RWI ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum deutlich gesenkt. "Die Wirtschaft hat sich in den ersten Monaten des Jahres deutlich schlechter entwickelt als gedacht", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser am Dienstag in Berlin.

Eurozone: Leistungsbilanz mit geringerem Überschuss

FRANKFURT - Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone ist im April merklich gesunken. Er fiel saisonbereinigt von 32,8 Milliarden Euro im Vormonat auf 28,4 Milliarden Euro, wie die Europäischen Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Unbereinigt sank der Überschuss von 41,3 Milliarden auf 26,2 Milliarden Euro.

ROUNDUP/Betriebsrente: Sicherheit oder hohe Verzinsung?

FRANKFURT - Die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland legt bei einer Betriebsrente großen Wert auf Sicherheit. Einer Umfrage zufolge finden 78 Prozent eine risikofreie Anlage ihrer Sparbeiträge wichtiger ist als eine hohe Rendite. Vor zwei Jahren waren es noch 65 Prozent, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson hervorgeht. Das Sicherheitsbedürfnis der Arbeitnehmer stehe im Gegensatz zu den Bestrebungen des Gesetzgebers, heißt es in der Studie, die alle zwei Jahre durchgeführt wird.

Barnier: EU muss sich auf Scheitern von Brexit-Gesprächen vorbereiten

WIEN - Der Brexit-Chefunterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, sieht in den Gesprächen mit London die "heikelsten Themen" noch offen. Man müsse sich darauf vorbereiten, dass es zu keiner Einigung mit den Briten kommt, sagte Barnier laut einer Aussendung der Parlamentskorrespondenz am Montagnachmittag bei einem Treffen mit Vertretern der fünf Nationalratsparteien in Wien.

USA stoppen Planungen für gemeinsames Manöver mit Südkorea

WASHINGTON - Die USA haben alle Planungen für ein größeres gemeinsames Militärmanöver mit Südkorea im August gestoppt. Das teilte das Pentagon am Montagabend (Ortszeit) mit. Auch das südkoreanische Verteidigungsministerium bestätigte die Entscheidung, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/bgf

AXC0257 2018-06-19/17:21