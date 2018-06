Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat erneut für eine gemeinsame Lösung der EU-Staaten in der Asylpolitik geworben. Es brauche in dieser Frage einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen und mehr Geschlossenheit, sagte Macron am Dienstag nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Meseberg bei Berlin. "Wir glauben an eine europäische Antwort auf die Herausforderungen, vor die uns die Migration stellt." Macron betonte, dass es ihm um alle 28 Mitgliedsstaaten gehe.

Es brauche ein "effizientes System der Solidarität und Verantwortung", in dem die Flüchtlinge bei ihrer Ankunft auf europäischem Boden registriert würden und ein Asylverfahren beginne. Bisher ist zwar theoretisch der EU-Staat für die Registrierung und das Verfahren zuständig, in dem ein Flüchtling zuerst ankommt. In der Praxis funktioniert das Dublin-System aber oft nicht.

Macron warb dafür, mehr mit den Herkunfts- und Transitländern zu sprechen, insbesondere mit Libyen, um Schleuserbanden das Handwerk zu legen. "Das humanitäre Risiko beginnt genau dann, wenn man die libysche Küste verlässt", sagte Macron. Das habe man bei Schiffsunglücken auf dem Mittelmeer allzu oft sehen müssen. Der Präsident sprach sich für den Vorschlag der EU-Kommission aus, die Grenzschutzorganisation Frontex auf bis zu 10 000 Mitarbeiter aufzustocken./ted/bk/rm/hoe/ir/hrz/sku/DP/tos

